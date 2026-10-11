U dokumentu se ističe da postojeći i planirani kapaciteti na lokalnom nivou nijesu dovoljni za zbrinjavanje oko 8.000 tona životinjskog otpada, koliko se procjenjuje da godišnje nastane u Crnoj Gori

Izvor: MONDO/Tamara Sekulović

Vlada Crne Gore planira da uloži 2,2 miliona eura u nabavku dvije mobilne spalionice, četiri specijalizovana kamiona i prateće opreme za sakupljanje, transport i uništavanje nusproizvoda životinjskog porijekla. Cilj je uspostavljanje makar privremenog sistema za zbrinjavanje ove vrste otpada, što predstavlja jednu od važnih obaveza u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, prenose Vijesti.

Ova namjera navedena je u Vladinoj Informaciji o potrebi nabavke opreme za uspostavljanje sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla, pripremljenoj 30. septembra. U dokumentu se ističe da postojeći i planirani kapaciteti na lokalnom nivou nijesu dovoljni za zbrinjavanje oko 8.000 tona životinjskog otpada, koliko se procjenjuje da godišnje nastane u Crnoj Gori.

Prema procjenama iz dokumenta, za dvije mobilne spalionice različitih kapaciteta potrebno je oko 449.000 eura bez PDV-a, dok je za nabavku četiri specijalizovana kamiona predviđeno 600.000 eura.

Uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje životinjskim nusproizvodima jedna je od obaveza Crne Gore u pregovorima s Evropskom unijom, u okviru poglavlja 12, koje obuhvata bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu politiku. Postojeći način postupanja sa ovom vrstom otpada ne omogućava odgovarajuće kapacitete, sljedljivost i kontrolu u skladu sa evropskim standardima.

„Vijesti“ su ranije objavile da se Vlada suočava s problemima u ispunjavanju ovih obaveza, jer je bilo predviđeno da sve opštine do 1. maja ove godine obezbijede stočna groblja. Većina lokalnih samouprava to nije uspjela da realizuje, zbog čega se država okrenula razmatranju regionalnih rješenja i nabavci mobilnih spalionica, čija je realizacija sada u pripremi.

Preostali dio od ukupno 2,2 miliona eura namijenjen je nabavci rashladnih kontejnera, veterinarskih kontejnera za obdukciju uginulih životinja, agregata i mobilnih jedinica za pranje i dezinfekciju, kao i troškovima transporta, montaže i pripreme lokacija.

U Vladinom dokumentu navodi se da je ponuda britanske kompanije „Waste Spectrum Ltd“, koja proizvodi spalionice, dostavljena 16. jula, ali da je u međuvremenu istekla. Zbog toga će prije pokretanja postupka nabavke biti potrebno pribaviti nove cijene.

Planirana je nabavka dvije spalionice različitih kapaciteta. Manja bi imala kapacitet šarže od 1.720 kilograma, uz mogućnost spaljivanja do 500 kilograma otpada na sat. Veća bi mogla da primi šaržu od 3.580 kilograma, a njen kapacitet spaljivanja iznosio bi do jedne tone na sat, pišu Vijesti.

Proizvođač je u ranijoj ponudi naveo da je za izradu opreme potrebno od 14 do 16 sedmica od uplate avansa. Ipak, u Vladinoj informaciji nije precizirano kada bi postupak nabavke mogao biti pokrenut, niti kada bi oprema mogla početi da se koristi.

Vlada je 2. aprila usvojila Inovirani plan upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla, kojim je predviđeno postepeno uspostavljanje nacionalnog sistema. Plan obuhvata određivanje lokacija za zakopavanje životinja u izuzetnim situacijama, izgradnju regionalnih sabirnih centara i uspostavljanje nacionalnog postrojenja za preradu, čiji je završetak predviđen do 2031. godine.

Novim zakonom predviđeno je osnivanje državnog preduzeća koje će biti zaduženo za sakupljanje, preradu i odlaganje najrizičnijih kategorija nusproizvoda životinjskog porijekla.

Predlog odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Prerada nusproizvoda životinjskog porijekla“ Podgorica upućen je 23. septembra Sekretarijatu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija radi davanja mišljenja. Planirano je da početni kapital preduzeća iznosi 2,2 miliona eura, koliko je procijenjena i vrijednost opreme potrebne za početak funkcionisanja sistema.

Dok novo preduzeće ne bude osnovano i operativno osposobljeno, razmatra se mogućnost da upravljanje privremeno preuzme podgorička „Deponija“. Međutim, još nije odlučeno ko će sprovesti nabavku opreme i na koji način će ona biti finansirana.

Ova pitanja trebalo bi naknadno da usaglase Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Prema podacima iz Vladine informacije, pojedine lokalne samouprave već su pokrenule aktivnosti na rješavanju problema zbrinjavanja životinjskog otpada.

Kako su „Vijesti“ pisale prošle sedmice, Opština Bar je 23. septembra pokrenula postupak nabavke postrojenja za kontrolisano spaljivanje uginulih životinja i klaničnog otpada sa svoje teritorije, procijenjene vrijednosti 250.000 eura.

Opština Mojkovac odredila je lokaciju za stočno groblje, dok je podgorička veterinarska ambulanta „Montvet“ pokrenula nabavku mobilne spalionice kapaciteta 100 kilograma. Oprema je prvenstveno namijenjena zbrinjavanju nusproizvoda koji potiču od kućnih ljubimaca, prenose Vjiesti.

U dokumentu se navodi i da je „Montvet“ iskazao spremnost da sa Vladom zaključi ugovor o pružanju usluga zbrinjavanja ove vrste otpada.

Ipak, nadležni upozoravaju da navedene aktivnosti, iako predstavljaju određeni napredak, neće biti dovoljne za zbrinjavanje ukupnih količina otpada koje nastaju na godišnjem nivou.

Prema planu, državna oprema trebalo bi da bude raspoređena tako da obuhvati sjeverni, centralni i južni region Crne Gore. Konkretne lokacije za postavljanje spalionica i kontejnera još nijesu određene.

Njihov raspored zavisiće od raspoloživih lokacija, količine otpada koja nastaje u pojedinim regionima, uslova zaštite životne sredine i preporuka slovenačkog eksperta.

U Vladinom dokumentu naglašava se da bi mobilne spalionice trebalo da posluže kao prelazno rješenje do izgradnje nacionalnog postrojenja za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla, čiji je završetak planiran do 2031. godine.