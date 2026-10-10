Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović sastao se sa policijskim atašeom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hamdanom Alderei.

Izvor: Uprava policije

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović sastao se sa policijskim atašeom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hamdanom Alderei, sa kojim je razgovarao o aktuelnim odnosima i mogućnostima unapređenja saradnje, sa posebnim fokusom na jačanje policijskog partnerstva i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, tokom razgovora je istaknuto da međunarodna policijska saradnja predstavlja jedan od ključnih preduslova za efikasno suprotstavljanje savremenim bezbjednosnim prijetnjama, naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i drugih oblika transnacionalnog kriminaliteta.

“U tom kontekstu, istaknut je značaj pravovremene razmjene operativnih informacija, koordinacije aktivnosti i neposredne komunikacije nadležnih policijskih službi”, navodi se u saopštenju.

Posebno je istaknuta intenzivna komunikacija koju ostvaruju Interpol Podgorica i Interpol Abu Dabi, kroz pravovremenu razmjenu operativnih informacija i koordinisano djelovanje u cilju lociranja lica za kojima se traga, uključujući članove organizovanih kriminalnih grupa, kao i efikasnijeg suzbijanja transnacionalnog kriminaliteta.

Šćepanović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Ujedinjenih Arapskih Emirata u razvoju kapaciteta specijalnih policijskih jedinica, kao i na višegodišnjoj podršci učešću crnogorskih policijskih službenika na međunarodnom takmičenju specijalnih policijskih jedinica SWAT Challenge, koje organizuje Policija Dubaija.

“Posebnu zahvalnost iskazao je povodom poziva predstavnicima Uprave policije Crne Gore da učestvuju i na narednom izdanju ovog prestižnog takmičenja, koje će biti održano od 23. do 27. januara 2027. godine u Dubaiju”, istakli su iz Uprave policije.

Ističući značaj učešća na međunarodnim takmičenjima ovog nivoa, Šćepanović je naglasio da ona predstavljaju priliku za provjeru i unapređenje operativne spremnosti kao i razmjenu iskustava u pogledu savremenih metoda rada.

“Istovremeno, ovakvi događaji doprinose međunarodnoj afirmaciji crnogorske policije i potvrđuju opredijeljenost Uprave policije da kroz kontinuirano ulaganje u obuku, specijalističko usavršavanje i razvoj kadrovskih potencijala gradi profesionalne, osposobljene i operativno spremne policijske jedinice”, dodaje se u saopštenju.

Šćepanović i Alderei izrazili su očekivanje da će dosadašnja saradnja biti dodatno osnažena kroz nove inicijative usmjerene na modernizaciju policijskih službi, usvajanje savremenih bezbjednosnih standarda i razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta, čime će se stvoriti dodatni prostor za dugoročno partnerstvo i efikasnije suočavanje sa savremenim bezbjednosnim izazovima.