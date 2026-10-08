Iz tog preduzeća posebno su zahvalili kompaniji Veder neživotno osiguranje, koja je podržala inicijativu i odobrila popust od 50 odsto na premiju osiguranja.

Izvor: JP Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izdvojilo je 10.000 eura za JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj, a sredstva će biti iskorišćena za obezbjeđivanje dodatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za djecu koja borave u toj ustanovi, saopšteno je iz Morskog dobra.

Iz tog preduzeća posebno su zahvalili kompaniji Veder neživotno osiguranje, koja je podržala inicijativu i odobrila popust od 50 odsto na premiju osiguranja.

„Njihova podrška predstavlja vrijedan doprinos našoj zajedničkoj misiji da djeci omogućimo kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujući ovoj podršci, mališanima iz Doma „Mladost“ biće omogućen dodatni nivo zdravstvene zaštite i kvalitetniji pristup zdravstvenim uslugama“, navodi se u saopštenju.

Osiguranje obuhvata preglede kod ljekara opšte prakse i specijalista, različite dijagnostičke procedure, laboratorijske analize, kao i sistematske preglede.

„Zajednička inicijativa predstavlja konkretan primjer društvene odgovornosti i saradnje usmjerene ka unapređenju zdravstvene zaštite i kvaliteta života djece koja borave u JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj“, zaključuje se u saopštenju.