Putnik koji u autobusu ne čuva voznu kartu ili drugu važeću voznu ispravu u toku vožnje biće kažnjen sa 50 eura, predviđeno je Odlukom o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriju opštine Zeta.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

O ovom dokumentu izjasniće se odbornici na sjednici Skupštine opštine Zeta koja je zakazana za 8. oktobar. Odlukom je predviđeno da je ista kazna predviđena i u slučaju da fizičko lice koristi prevoz bez važeće karte, u autobus unosi lako zapaljive, eksplozivne i slične materije, unosi predmete koji nijesu čisti, kao i sve predmete teže od 50 kilograma. Kaznom od 50 eura biće kažnjeno fizičko lice koje u autobus uvodi životinje osim specijalno dresirane pse vodiče za slabovide osobe, ukoliko uznemirava putnike pjevanjem, sviranjem, vikom, nepristojnim izrazima ili onemogućava otvaranje i zatvaranje vrata ili ih nasilno otvara.

Kazne su predviđene i za vozače. Sto pedeset eura biće kažnjen vozač ukoliko ne prodaje karte u skladu sa cijenama iz ovjerenog cjenovnika usluga, ukoliko u svakom autobusu u toku obavljanja prevoza nema ovjereni originalni primjerak reda vožnje sa itinererom i cjenovnikom usluga. Takođe, istu kaznu platiće ukoliko ne pruži pomoć osobi sa invaliditetom prilikom ulaska i izlaska iz autobusa, ako ukrcavanje i iskrcavanje putnika ne vrši na autobuskim stajalištima koja su definisana redom vožnje, ukoliko autobus ne zaustavi na svim stajalištima prema registrovanom redu vožnje ili zaustavi autobus izvan autobuskih stajališta. Takođe, 150 eura platiće u slučaju da u autobusu nema licencu profesionalnog vozača prilikom obavljanja linijskog prevoza putnika,ali i ukoliko putnika koji se i pored opomene ne pridržava zabrana ne udalji iz autobusa bez prava na povraćaj plaćene cijene, piše Dan.