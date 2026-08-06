Zvaničnom programu u Kninu prisustvovao je i predstavnik Crne Gore, otpravnik poslova u Ambasadi u Zagrebu, iako je predsjednik države Jakov Milatović samo dan ranije jasno saopštio da odlazak crnogorskog izaslanika na ovaj događaj ne predstavlja nikakvu državnu obavezu

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Hrvatska je juče obilježila Dan pobjede i 31 godinu od vojne akcije "Oluja", tokom koje je sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine protjerano više od 200.000 Srba, dok je oko 2.000 njih stradalo ili se i dalje vodi kao nestalo, prenosi Dan.

Zvaničnom programu u Kninu prisustvovao je i predstavnik Crne Gore, otpravnik poslova u Ambasadi u Zagrebu, iako je predsjednik države Jakov Milatović samo dan ranije jasno saopštio da odlazak crnogorskog izaslanika na ovaj događaj ne predstavlja nikakvu državnu obavezu.

Takav stav šefa države doveo je u pitanje obrazloženje Vlade, ali i tvrdnje da postoji neprekinuti kontinuitet u crnogorskoj diplomatskoj praksi kada je riječ o prisustvu obilježavanju akcije "Oluja". Iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića saopšteno je da Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu, ali da nije obavezna da prisustvuje manifestacijama koje kod velikog broja građana Crne Gore izazivaju bolna sjećanja.

"Kako su naveli, za mnoge u Hrvatskoj "Oluja" predstavlja simbol pobjede u ratu, dok je istovremeno za veliki broj Srba ona simbol stradanja, progona i gubitka domova. Odnosi s Hrvatskom se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu ovakvim događajima. Odgovorna državna politika građanske i evropske Crne Gore podrazumijeva odmjerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, bez selektivnog pristupa", rečeno je iz Milatovićevog kabineta.

Dan prije reakcije predsjednika Milatovića, Ministarstvo vanjskih poslova, na čijem je čelu predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović, pokušalo je da opravda odlazak predstavnika u Knin tvrdnjom da je prisustvo diplomatskih predstavnika ovoj svečanosti višedecenijski kontinuitet, piše Dan

"Povodom interesovanja javnosti u vezi s prisustvom predstavnika Crne Gore obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i godišnjice operacije "Oluja" u Hrvatskoj, Ministarstvo vanjskih poslova smatra važnim da ukaže na kontinuitet prisustva predstavnika Crne Gore ovom državnom obilježavanju tokom protekle decenije. Poziv za prisustvo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske redovno dostavlja svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima akreditovanim u Republici Hrvatskoj, uključujući Ambasadu Crne Gore u Zagrebu", saopštili su na mreži Iks iz resora Ervina Ibrahimovića.

Iz MVP-a su dodali da su tokom protekle decenije predstavnici Crne Gore bili, u zavisnosti od okolnosti i organizacije rada predstavništva, otpravnici poslova, diplomatski službenici Ambasade, specijalni savjetnici, kao i vojni izaslanici, te da ove godine Crnu Goru predstavlja otpravnik poslova a.i. Ambasade u Zagrebu.

"Prisustvo predstavnika diplomatsko-konzularnog predstavništva zvaničnim državnim obilježavanjima države prijema predstavlja standardnu diplomatsku praksu, naročito između susjednih država i saveznica u okviru NATO-a. Takvo učešće odražava poštovanje prema državi domaćinu i njenim institucijama, kao i posvećenost Crne Gore njegovanju dobrosusjedskih odnosa, otvorenog dijaloga i regionalne saradnje", navode iz MVP-a.

Međutim, tvrdnje Ibrahimovićevog resora o neprikosnovenom "kontinuitetu", prema saznanjima "Dana", nijesu tačne. Nakon 16 godina redovnog slanja predstavnika u Knin, 42. Vlada Crne Gore, na čijem je čelu bio Zdravko Krivokapić, prekinula je tu praksu i niko iz Podgorice nije prisustvovao proslavi, prenosi Dan.

Prema saznanjima "Dana", Krivokapić je tada, nakon niza konsultacija sa ministrima, među kojima su bili sadašnji predsjednik države Jakov Milatović i aktuelni premijer Milojko Spajić, zauzeo stav da je slanje izaslanika na proslavu "Oluje" nekorektan potez koji Crna Gora ne bi trebalo da učini. Procjena je bila da se radi o presedanu kojem ne treba davati legitimitet, niti Crna Gora treba da zauzima navijačku poziciju u regionalnim sukobima. Tadašnja ministarka odbrane Olivera Injac reagovala je i povukla već određenog vojnog predstavnika koji je trebalo da otputuje u Knin, čime je zvanična Podgorica jasno poručila da neće učestvovati u manifestaciji koju dio javnosti doživljava kao duboko uvredljivu za žrtve i dio srpskog naroda.

Ovaj podatak, prema saznanjima "Dana", direktno demantuje navode Ministarstva vanjskih poslova o neprekinutoj decenijskoj praksi i pokazuje da je u diplomatskoj praksi već postojao prekid koji je odražavao drugačiji odnos prema ovom pitanju. Time se, kako ocjenjuju sagovornici lista, potvrđuje da prisustvo ovakvim manifestacijama nije međunarodna obaveza, već prije svega politička odluka.