Ona je naglasila da u Vrhovnom sudu u ovom trenutku nedostaje sedam sudija što je ozbiljna brojka, ali da su i pored toga uspjeli da ostvare ažurnost u svim referatima.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić kazala je da uz sve poteškoće vidljiv je i mjerljiv napredak u sudskom sistemu.

"Više nismo sistem, koji stvara zaostatak, već koji ga rješava. Sistem smo koji već ima presude iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i ratnih zločina", kazala je Pavličić na polugodišnjoj konferenciji za medije.

Ona je naglasila da u Vrhovnom sudu u ovom trenutku nedostaje sedam sudija što je ozbiljna brojka, ali da su i pored toga uspjeli da ostvare ažurnost u svim referatima, pišu "Vijesti".

"To će biti teško održati, jer smo već od juče ostali bez sutkinje, koja je izabrana za sutkinju Ustavnog suda", navela je šefica sudske grane vlasti.

Upozorila je na ogroman broj upravnih tužbi što, kako je naglasila, stvara veliko oprerećenje, ali i finansijski teret za državu.

"Fokus svih sudija, bilo je i pitanje predmeta starijih od tri godine, a u ovom trenutku riješili smo 6.335 starih predmeta", navela je ona, naglašavajući da na nivou svih sudova je visoka stopa efikasnosti i da se prosjek učinka održava na visokih 97 odsto.

Ona je pojasnila da rezultati pokazuju veliko opterećenje i navela da su naslijedili izazove, koje ne žele da pravdaju i izbjegavaju.

"Refleksija jednog društva se ogleda u jednom sudskom sistemu", kazala je ona i ponovila da su veliki izazovi u radu - kadrovski, prostorni i budžetski deficiti, prenose "Vijesti".

Konferenciji za medije prisustvuju predsjednici Apelacionog suda, Višeg suda u Podgorici, kao i čelnici Privrednog i Upravnog suda.

Pavličić je kazala da su blagovremeno izabrali predstavnike u Sudskom savjetu, koji je juče počeo novi mandat.

Ona je naglasila da nedostatak sudnica, kancelarija i sudskih depoa i da sa velikim očekivanjem čekaju signal iz Vlade kako bi počeli da se rješavaju ti problemi.