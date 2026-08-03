Oduzeta je cisterna sa više od 25 tona neprijavljenog mazuta na Carinskom terminalu Podgorica, saopšteno je iz Uprave carina.

Izvor: MONDO

Kako su naveli u saopštenju, službenici Uprave carina su danas na Carinskoj ispostavi Terminal Podgorica oduzeli priključno vozilo – cisternu srpskih registarskih oznaka.

“Detaljnom kontrolom utvrđeno je da roba koja se prevozila ovim vozilom nije bila pravilno obuhvaćena carinskom deklaracijom, odnosno da nije ispravno prijavljena nadležnom carinskom organu. Predmet oduzimanja je 25.136 kilograma mazuta, čija se vrijednost procjenjuje na oko 31.300 eura”, dodaje se u saopštenju.

Navode da je ovaj slučaj predmet daljih istražnih radnji koje se sprovode u saradnji sa nadležnim organima država regiona.

“Dosadašnja saznanja i prikupljeni indikatori ukazuju na postojanje osnova sumnje da je riječ o nezakonitom transportu naftnih derivata, sa potencijalnim ciljem krijumčarenja usljed trenutnih cjenovnih oscilacija na tržištu nafte i naftnih derivata”, zaključuju iz Uprave carina, piše CdM.