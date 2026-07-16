Iz Uprave carina naglašavaju da njihovi podaci ne potvrđuju navode o višednevnim zastojima teretnih vozila izazvanim radom carinske službe

Izvor: MONDO

Uprava carina odbacila je tvrdnje predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđija Lješnjaka o navodnim višednevnim zadržavanjima kamiona na graničnim prelazima, navodeći da službene evidencije ne potvrđuju da su takva čekanja posljedica rada carinske službe ili sprovođenja carinskih procedura.

Kako su saopštili, carinski službenici poslove iz svoje nadležnosti obavljaju kontinuirano i u skladu sa važećim propisima, s ciljem da se omogući nesmetan međunarodni promet robe uz sprovođenje kontrola zasnovanih na analizi rizika, prenosi CdM.

“U cilju objektivnog informisanja javnosti povodom medijskih navoda koji se odnose na rad Uprave carina, ukazujemo na činjenice koje proizlaze iz službenih evidencija i svakodnevnog postupanja carinskih službenika. Uprava carina poslove iz svoje nadležnosti obavlja kontinuirano, u skladu sa važećim propisima, obezbjeđujući zakonit i nesmetan međunarodni promet robe, uz istovremeno sprovođenje carinskih kontrola koje su zasnovane na analiti rizika i važećim procedurama”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina naglašavaju da njihovi podaci ne potvrđuju navode o višednevnim zastojima teretnih vozila izazvanim radom carinske službe.

“Uredno podnešene carinske deklaracije obrađuju se bez nepotrebnog odlaganja, dok trajanje procedura zavisi od vrste robe i eventualne potrebe za sprovođenjem zakonom propisanih kontrola”, dodali su iz Uprave carina.

Objašnjavaju da se, kada deklaracija sadrži sve potrebne podatke, priložena je kompletna dokumentacija i roba nije određena za kontrolu, postupak završava u vrlo kratkom roku, piš CdM.

“Istovremeno, važno je ukazati da ukupno vrijeme zadržavanja robe ili vozila može biti uslovljeno okolnostima koje nijesu u nadležnosti Uprave carina, poput sprovođenja fitosanitarnih, veterinarskih, sanitarnih i drugih inspekcijskih kontrola, pribavljanja saglasnosti i odobrenja drugih nadležnih organa, kao i utvrđivanja nepravilnosti koje zahtijevaju dodatne provjere ili dopunu dokumentacije”, dodaje se u saopštenju.

Osvrnuli su se i na postupak ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize, ističući da se svi zahtjevi rješavaju u skladu sa zakonskim rokovima i propisima.

“Uprava carina postupa isključivo u skladu sa zakonom i važećim podzakonskim propisima, pri čemu se uredno podneseni zahtjevi rješavaju u zakonom propisanim rokovima. Službene evidencije ne ukazuju na postojanje sistemskih zastoja u postupanju po ovim zahtjevima.”

Na kraju poručuju da će i ubuduće raditi na zakonitom i efikasnom sprovođenju carinskih poslova, uz zaštitu finansijskih interesa države i nesmetan promet robe, prenosi CdM.

“Uprava carina ostaje posvećena zakonitom, efikasnom i profesionalnom obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, uz istovremeno obezbjeđivanje nesmetanog međunarodnog prometa robe i zaštitu finansijskih interesa države. Istovremeno, smatramo da je od posebnog značaja da se u javnom prostoru iznose tačne i provjerljive informacije zasnovane na činjenicama i službenim podacima, kako bi građani i privreda bili objektivno informisani o radu institucije”, zaključili su.