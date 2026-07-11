Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović poručila je da bi novi sistem omogućio brzo obavještavanje građana u slučajevima nestanka djece, prirodnih nepogoda i drugih kriznih situacija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet podržao je amandman kojim se stvaraju pravni uslovi za uspostavljanje Amber Alert sistema i Sistema ranog upozoravanja javnosti u Crnoj Gori, prenosi portal Dan.

Potpredsjednica Socijalističke narodne partije (SNP) i poslanica Slađana Kaluđerović ocijenila je da je riječ o važnom koraku ka uspostavljanju mehanizma koji može spasiti ljudske živote u najkritičnijim situacijama.

Kako je navela, Crna Gora je u protekle 43 godine izgubila 174 života usljed prirodnih nepogoda, dok je materijalna šteta premašila 4,5 milijardi dolara.

„Zemlje koje imaju razvijene sisteme ranog upozoravanja bilježe pet do šest puta manju smrtnost u katastrofama. To je razlika između pravovremene reakcije i nacionalne tragedije“, kazala je Kaluđerović.

Ona je istakla da bi sistem omogućio građanima da na mobilnim telefonima dobiju hitna upozorenja u slučaju nestanka djeteta, požara, poplava, zemljotresa ili drugih bezbjednosnih prijetnji, uz poseban zvučni signal i vibraciju, čak i kada je uređaj podešen na tihi režim.

Govoreći o Amber Alert sistemu, Kaluđerović je naglasila da je vrijeme presudan faktor u slučajevima nestanka ili otmice djece.

„Što se javnost prije obavijesti, veće su šanse da dijete bude pronađeno brzo i bezbjedno. Cilj je da informacija u prvim i najvažnijim minutima stigne do svih koji mogu pomoći“, poručila je.

Kako prenosi Dan, Kaluđerović je kazala da će nakon usvajanja zakona biti stvoren neophodan pravni okvir, nakon čega slijedi implementacija sistema u praksi.