Srpski Amber alert sistem, koji će se zvati "Pronađi me", trebalo bi uskoro da zaživi. Radi se na izradi platforme za hitno obavještavanje javnosti.

Nakon devet godina, Igor Jurić uspio je u realizaciji ideje da se pokrene sistem koji će omogućiti potragu za nestalom djecom na nivou cijele države. Osnivač fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić, u emisiji “Uranak” na televiziji K1, izjavio je da će od 1. novembra, početi sa primjenjivanjem prva faza sistema za uzbunjivanje u slučajevima nestale djece "Amber alert", koji će se u Srbiji zvati "Pronađi me". Uz nalog policije, prilikom nestanka djeteta, mediji će imati obavezu da istog momenta prekinu program i objave poster na kojem će se nalaziti fotografija sa dječjim podacima.

"Ovo je sada jedna misija i neće prestati do kraja života. Uvijek sam govorio da imam jedan problem griže savjesti što nisam uspio svom djetetu pomoći u najtežim trenucima. Ne možeš da se ne osjećaš loše i da te ne grize savjest zbog toga, jer nisi bio tu kada te je tražila i zaista mi je želja da svoj život nekako ispunim na način tako da pomognem drugoj djeci kada već nisam mogao svom djetetu. S obzirom na neke projekte koji sada dolaze, čini mi se da smo na jakom dobrom putu da joj se bar na neki način odužim. Energija nije nikada veća i tek sada sam pun snage, sa puno stručnih ljudi radim i mislim da ću tu misiju uspjeti da izvršim, da ću do kraja života uspjeti da promijenim još mnoge stvari po pitanju zaštite djece.

Nalazio se na mnogo prepreka, najviše na nerazumijevanje MUP-a, sve dok nije došao Gašić.

"Najteže na ovom putu su bile političke odluke. Teško ih je ubijediti zašto je to važno. Uspio sam da se izborim u proteklih devet godina. Mi smo imali veliko nerazumijevanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sve do dolaska novog ministra. Zato im se ja stalno zahvaljujem, posebno ministru Bratislavu Gašiću, koji je već na prvom sastanku razumio ono o čemu smo pričali i što je dozvolio stručnim ljudima iz svog okruženja, službenicima MUP-a, da rade", rekao je Jurić i dodao:

"Za ovaj sistem je veoma važno da narod zna, da policija neće mijenjati procedure i svoj način rada. Kada pričamo o učesnicima, najvažniji su građani, a kao ključ vidim medije. Policija će tražiti pomoć od medija, mobilnih operatera, građana, da svi budemo budni kada nestane jedno dijete. Svako od nas će znati, šta treba da uradi u datom trenutku. Sistem smo gradili iz nekoliko faza. Prva faza koja počinje 1. novembra, sastoji se tome da se u sistem uključuju mediji, mobilni operateri, građani, ali i autobuske i željezničke stanice, koje imaju tehničke mogućnosti za to i aerodrom "Nikola Tesla". Policija pokreće sistem istog trenutka, kada se a se ispune svi kriterijumi. Ti kriterijumi su jako važni i na njima smo dugo radili, jer ne može se pokretati sistem za svakim nestalim djetetom, zato što se gubi smisao. Na godišnjem nivou u Srbiji se prijavi nestanak između 1300-1500 mališana i ukoliko bi se sistem pokretao 3-4 puta u toku dana, sistem ne bi imao svoju svrhu.

Tada će, dodaje, svako dobiti mogućnost da pomogne policiji u potrazi u skladu sa svojim mogućnostima i svojim položajem.

"Ukoliko nestane dijete mlađe od sedam godina, jer sasvim je logično da to dijete ne može da brine o sebi, svojoj bezbjednosti, u nekom nepoznatom okruženju je i njemu ili njoj je ugrožen život, pokreće se sistem. Ukoliko je dijete mlađe od 18 godina, a ima neki oblik autizma, invaliditeta, neke lakše intelektualne teškoće, automatski se pokreće sistem. Kada se zna, kao u Tijaninom slučaju, da je ona prvi put nestala, pronađena je patika, kao trag borbe ili slično, sistem se pokreće ili ako je nekom djetetu potreban lijek da bi moglo normalno da funkcioniše, a nestalo je, pokrenuće se sistem. Takođe, kada je riječ o kriminalnim otmicama ili slično, a kada se pouzdano zna da se to desilo, takođe se pokreće sistem", rekao je Jurić i dodao:

"Načelnici policijskih uprava koji sada prolaze obuke do 1. novembra, biće zaduženi za pokretanje sistema. Kada se pokrene sistem, mediji će dobiti jedan formatirani poster, gdje će biti slika i podaci djeteta koje je nestalo, ali i ono što je policija u mogućnosti da vam dostavi. Odmah po dobijanju informacija, mediji će imati obavezu da odmah prekinu program i objave vijest, ali i da istu informaciju ponavljaju na svakih 30 minuta u rasponu od 8 sati od nestanka. Prvih osam sati nestanka su najvažniji. Prema statistici, ako je dijete žrtva kriminalne otmice život mu traje još neka tri do četiri sata. To je neka statistika koja nije samo kod nas, već i u svijetu. Iz iskustva mogu reći, da je Tijana živjela 3,5 sata nakon otmice. Nakon osam sati, do isteka 48 sata, mediji će imati obavezu da na svakih sat vremena objavljuju vijest o nestalom djetetu. Nakon isteka, ukoliko se dijete ne pronađe, policija nastavlja potragu, a mediji više nemaju obavezu da objavljuju, osim ako se policija ponovo ne oglasi sa nekim novim zahtjevima. To će morati da rade svi mediji u Srbiji".

Građani će o nestanku maloljetnog lica biti obaviještavani putem SMS poruke, prekidom televizijskih i radio emisija, kao i kajronima na auto-putu, aerodromskim, autobuskim i željezničkim stanicama. "Mobilni operateri će imati obavezu da putem SMS poruke obavijeste građane putem linka da je nestalo dijete. Nije bilo tehničkih mogućnosti da cela objava stane u poruku. U budućnosti se razmišlja da se SMS uopšte ne koristi", navodi on.

Ukoliko nestane dijete koje ne ispunjava navedene kriterijume, kako funkcioniše sistem?

"Procjenu će vršiti policija, koja pokreće sistem. Ogromna je odgovornost, ali sistem zaista funkcioniše tako da se pokreće samo kada se pouzdano zna da je dijete u životnoj opasnosti. Ne smijemo gubiti na njegovom značaju. Ono što je moja ideja bila, kada sam analizirao slučajeve Tijaninog nestanka i slučaja koji se desio uporedo sa njom, kada je u rasponu od deset dana nestala mala Ivana Podraščić. Ja sam izlazio u medije, obavještavao javnost, imao sam snage da se nosim sa tim, stalno sam dijelio fotografije, snimke, plašeći se da Tijana neće biti dovoljno u fokusu i da je neće tražiti. Za malom Ivanom je izašlo nekoliko članaka samo i nije bilo tolike pompe, uzburkanosti javnosti, kao što se desilo sa Tijanom. Obije su imale petnaest godina. Na kraju kada se sve završilo, Tijanina i Ivanina smrt su bile stravične. Čak je Ivana bila teško zlostavljana. Razmišljao sam o tome, iako je Tijana moje dijete i volim je najviše na svijetu, što je ona bolja od male Ivane. Zašto se za Tijanom digla tolika prašina, a za Ivanom nije. Ovim sistemom je važno da se svi mi pokrenemo i da svakom djetetu damo istu šansu", naglasio je Jurić i dodao:

"Savjet građanima je najpre da se dobro zagledaju u fotografiju koju vide u medijima ili dobiju SMS-om, jer će upravo možda baš oni biti ti koji će vidjeti otmičara ili dijete. U narednom periodu ćemo imati obavezu da edukujemo građane, da kroz medije i kampanje znaju šta je njihov zadatak. Jako je bitno na koji način će se informisati policija. Ne smijemo da zatrpavamo policiju pogrešnim informacijama, želeći da zbunimo policiju".

Iako su u prvu fazu uključene SMS poruke, policija, mediji i građani, Igor Jurić ističe da će društvene mreže biti prisutne u narednoj fazi

"Društvene mreže u ovoj prvoj fazi nismo uključili, jer Meta, koja je vlasnik Instagrama i Facebooka, nema odgovorne osobe koje mogu sa našom državom da potpišu ugovore. Nemamo potvrdu da kada policija dostavi informacija o nestalom djetetu i zatraži povlačenje informacija, potpuno budemo sigurni da će sve one biti uklonjene sa društvenih mreža. Kao i da neće šteti samoj potrazi ili djetetu koje je možda pronađeno, kako bismo spriječili širenje daljih informacija vezanih za lik i svega ostalog. Radimo na tome da Meta dođe u Srbiju i da ima zvanično svoju kancelariju. Gdje ćemo moći da sa odgovornim ljudima radimo onako kako policija zahtjeva, a ne kako društvene mreže rade po svom nahođenju, ali u drugoj fazi će društvene mreže biti uključene", rekao je Jurić.

Osim društvenih mreža, u drugu fazu će biti uključeni bilbordi i tržni centri.

"Druga faza kreće odmah nakon implementiranja prve faze u koju će biti pored društvenih mreža uključeni tržni centri, elektronski bilbordi, naftne kompanije, benzinske pumpe. Putevi Srbije će se možda uključiti već i u prvoj fazi, ali to ne mogu da garantujem", rekao je on.

Igor Jurić u emisiji "Uranak" na televiziji K1 otkriva i šta je ono što najviše priželjkuje u prvoj fazi sistema "Pronađi me".

"Najviše priželjkujem da ćemo zadobti povjerenje građana, to je najvažnije. Nadam se da ćemo do 1. novembra uspjeti da napravimo jedan dobar test, gdje će mediji dobiti uputstvo šta treba da urade, neće se objaviti hvala Bogu da je nestalo dijete, već ćete dobiti poster na kome će biti da je sistem pušten u rad, a najviše priželjkujem da ovaj sistem nikada ne upotrebimo", zaključio je Igor Jurić u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

