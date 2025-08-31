Prema njegovim riječima, ako se otegne postupak javnog poziva i zaključivanja ugovora, Montefarm će potrošiti planirani godišnji iznos sredstava za nabavku ljekova i neće moći da odgovori potrebama građana.

Najava da Fond za zdravstveno osiguranje od prvog oktobra neće imati spremne ugovore za nastavak saradnje sa privatnim apotekama predstavlja neozbiljan i neodgovoran potez prema osiguranicima, odnosno građanima Crne Gore, ocijenio je nekadašnji direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.

On je za Antenu M istakao da obrazloženje Fonda da je procedura započeta još u maju, ali da su tek sada u saznanju da neće biti promjena ni u narednom dvogodišnjem periodu u saradnji sa privatnim apotekama, ne može biti opravdanje za kašnjenje i nepotpisivanje ugovora, piše Dan.

" Cijenu toga platiće građani, jer od 1. oktobra Montefarm preuzima sav teret izdavanja ljekova na recept. To ne bi bio veliki problem da Montefarm nema strogo ograničena sredstva za tu namjenu, što znači da bi imali moguće nestašice " navodi sagovornik.

Prema njegovim riječima, ako se otegne postupak javnog poziva i zaključivanja ugovora, Montefarm će potrošiti planirani godišnji iznos sredstava za nabavku ljekova i neće moći da odgovori potrebama građana.

"U tom slučaju građani će biti primorani da ljekove kupuju u privatnim apotekama, što je neprihvatljivo. Zato je važno da se procedura završi do 30. oktobra. To je moguće ukoliko komisija radi svakodnevno, jer se ugovori sa privatnim apotekama potpisuju prema javnom pozivu, a ne kroz tendersku proceduru. Riječ je uglavnom o istim uslovima i istim apotekama" objašnjava on.

Čirgić dodaje da ne želi da vjeruje da se radi o svjesnom odugovlačenju zbog nedostatka sredstava za privatne apoteke.

Govoreći o radu Fonda, ocijenio je da nema vidljivih pomaka, dok njihove ingerencije sve više preuzima Ministarstvo zdravlja, prenosi Dan.

"U svemu tome, kao i u najavi mogućeg ukidanja Fonda, oni djeluju inertno i bez reakcije. A njihova obaveza je da štite interese osiguranika. Njihovo svođenje na službu Ministarstva zdravlja nije rješenje, već nastavak urušavanja zdravstvenog sistema " naglasio je on.