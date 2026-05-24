Prostor u blizini mosta Milenijum mogao bi služiti za čuvanje dokaznog materijala, dok se paralelno očekuju izmjene zakonskog okvira

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova privremena lokacija za skladištenje zaplijenjene droge uskoro bi mogla biti obezbijeđena u centru Podgorica, prenose Vijesti.

Prema informacijama Televizije Vijesti, riječ je o prostoru u blizini Most Milenijum, gdje bi se ubuduće čuvao dokazni materijal.

Na problem neadekvatnog skladištenja narkotika godinama upozorava i Evropska komisija, koja je i u posljednjem izvještaju konstatovala da Crna Gora još nema odgovarajuće uslove za čuvanje zaplijenjene droge, prenose Vijesti.

U izvještaju se navodi i da još nijesu usvojena zakonska rješenja koja bi omogućila da se nakon vještačenja čuva samo uzorak narkotika, umjesto kompletne količine zaplijenjene droge.

Promjene se očekuju i kroz novi Zakonik o krivičnom postupku, čije se usvajanje očekuje do kraja juna, prenose Vijesti.