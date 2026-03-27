Kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju (EU), 70 odsto poslova realizovaće se na lokalnom nivou, saopštila je danas u Nikšiću evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Iz Opštine Nikšić je saopšteno da je predsjednik Marko Kovačević upriličio prijem za Kos, sa kojom je, kako se navodi, razgovarao o razvojnim planovima Opštine, kao i o važnoj ulozi lokalnih zajednica u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), naročito imajući u vidu činjenicu da je Nikšić proglašen za Evropsku prijestonicu kulture 2030. godine.

U saopštenju se navodi da je Kos čestitala titulu Evropske prestonice kulture i poželjela da Nikšić nastavi putem razvoja.

"Crna Gora je uradila dosta u posljednjih godina na putu ka Evropskoj uniji i sada je istorijska šansa da postanete 28. članica. Kada Vaša zemlja uđe u Evropsku uniju, 70 odsto poslova realizovaće se na lokalnom nivou", naglasila je Kos.

Kovačević je istakao da Opština Nikšić želi da bude primjer kako se politike EU primjenjuju na lokalnom nivou i direktno dolaze do građana, koji najviše treba da osjete benefite od pristupanja Crne Gore EU.

"Veliko nam je zadovoljstvo i čast što ste u našem gradu. Opština Nikšić teži ravnomjernom razvoju. Zato smo uradili brojne infrastrukturne projekte, kojih će u narednom periodu biti još. Viziju razvoja naše opštine na polju kulture, kao i u drugim oblastima, predstavili smo i kroz osvojenu titulu Evropske prijestonice kulture, koja je usko vezana za put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Naš plan je povratak Nikšića na stare staze slave, ka novoj boljoj budućnosti i velikom razvoju, kao grada kreativne industrije, što i ostvarujemo kroz brojne realizovane projekte. Nikšić je postao i Uneskov grad muzike. Ostvarujemo niz projekata iz kulture, ali smo usmjereni i na projekte koji su vezani na zelenu tranziciju. Riješili smo i decenijski ekološki problem - nelegalnu deponiju Mislov do, a u narednom periodu, u saradnji sa Svjetskom bankom, planiramo izgradnju Regionalnog reciklažnog centra", poručio je Kovačević.

U saopštenju piše da je predsjednica Skupštine opštine (SO) Nikšić Milica Lalatović Žižić upoznala komesarku i saradnike sa ekološkim projektima koji se sprovode u Nikšiću.

"Planiramo izgradnju Centra za ljekovito bilje jer Crna Gora treba da iskoristi svoja prirodna bogatstva. Ovaj centar će doprinijeti da zadržimo stručni kadar u svom gradu", kazala je Lalatović Žižić.

Iz Opštine Nikšić su saopštili i da je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Milutin Đukanović "govorio o zelenoj tranziciji i realizovanim projektima koji su veoma značajni za Nikšić i cijelu Crnu Goru".

"Sastanku su prisustvovali ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler, članica kabineta komesarke Adela Marsulo, član kabineta komesarke Andreas Gahlajtner i Hajnke Vajt iz Evropske komisije. Delegaciju Opštine Nikšić činili su i potpredsjednici Vidak Krtolica i Zoran Tomić, potpredsjednik SO Nikšić Nikola Goranović, šef kabineta predsjednika Marko Perućica i savjetnik predsjednika za kulturu Miljan Mijušković. Nakon sastanka, sagovornici su posjetili IPC 'Tehnopolis', gdje je bila upriličena prezentacija Nikšić - Evropska prestonica kulture 2030, kojoj je prisustvovala i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kos boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, a juče se sastala sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem, predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem i gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem.

Kos i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević su takođe juče, razgovarale sa srednjoškolcima, studentima, mladim evropskim ambasadorima i stažistima u Ministarstvu evropskih poslova.