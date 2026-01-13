Perić je podsjetio da su svi članovi vlasti zajedno izglasali Budžet koji predviđa kolektor u Botunu, a zajedno sa DPS-om i povećanje naknada za odbornike.

Izvor: Skupština glavnog grada

Izbori u Podgorici zakazani su za jun 2027. godine, a prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, ako Skupština Glavnog grada ne održava sjednice duže od šest mjeseci, Vlada je ovlašćena da je raspušta i imenuje odbor povjerenika, koji može funkcionisati do narednih izbora, saopštio je Srđan Perić.

Kako kaže, priča o inicijativi za smjenu gradonačelnika i skraćenju mandata Skupštine je deplasirana.

„Uzgred, ni ne znamo da li će takva inicijativa uopšte biti pokrenuta – do sada je samo najavljeno pokretanje razgovora na tu temu“, kazao je Perić.

On je dodao da komentarisanje repozicioniranja aktuelnih dijelova vlasti „nema nikakvog smisla“ jer nije jasno da li se govori o Botunu, izmjenama Ustava, inicijativi za smjenu gradonačelnika, skraćenju mandata Skupštine ili zaštiti nečijeg nacionalnog interesa.

„Da ne bude dileme: kao što smo već saopštili, Preokret neće krpiti, premošćavati niti bajpasirati većinu u Podgorici“, zaključio je Perić.