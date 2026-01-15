Radovi na ovoj važnoj saobraćajnici na primorju koji su zvanično počeli u avgustu 2023. godine trebalo je da se završe sjutra.

Kineskom konzorcijumu Shandong Foreign Economic and Technical Cooperation Co. LTD i Shandong Liuqiao Group Co. LTD odobren je rok za produženje radova na izgradnji bulevara Tivat – Jaz i novog cjevovoda Regionalnog vodovoda do 31. maja ove godine, prenose Vijesti.

“Ugovorom definisani rok za završetak radova bio je 16. januar 2026. godine, međutim, imajući u vidu obim i složenost projekta, kao i okolnosti na terenu, radovi će biti nastavljeni i u narednom periodu. S obzirom na stepen realizacije radova na gradilištu, te dostavljenu dokumentaciju od strane izvođača radova o planiranim aktivnostima u narednom periodu, definisan je novi rok za završetak radova, sa datumom 31. maj 2026. godine, odnosno do početka ljetnje turističke sezone”, zvanično je saopšteno “Vijestima” iz Uprave za saobraćaj.

Iz Uprave su istakli da izgradnja bulevara Tivat – Jaz predstavlja jedan od najznačajnijih i najsloženijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju u Crnoj Gori. Riječ je o projektu od strateškog značaja – moderna saobraćajnica u dužini od 16,5 km sa četiri kolovozne trake, sa novodefinisanim kružnim tokovima, rekonstruisanim mostovima, javnom rasvjetom i trotoarskim stazama na ukupnoj dužini bulevara. Vrijednost radova je 54 miliona eura bez PDV-a.

“Radovi se od samog početka izvode u izuzetno složenim uslovima, pod konstantnim saobraćajem na jednoj od najopterećenijih dionica u državi, bez potpune obustave saobraćaja, što ovaj projekat dodatno izdvaja u odnosu na standardnu praksu u realizaciji infrastrukturnih zahvata ovog tipa. Uz to, u realizaciju projekta uključene su i druge institucije, kao i lokalne samouprave, što neminovno nameće potrebu za stalnim usaglašavanjem tehničkih i organizacionih aktivnosti na terenu. Pored izgradnje bulevara, uočila se jasna potreba za realizacijom određenog broja infrastrukturnih instalacija za primorske opštine, koje podrazumijevaju kompletnu rekonstrukciju i izmještanje postojeće elektroenergetske mreže CEDIS-a, vodovodne i kanalizacione infrastrukture opštine Kotor, kao i segmenta putne infrastrukture opštine Tivat”, istakli su iz Uprave, navode Vijesti.

Kako su pojasnili ovi radovi nisu bili predviđeni prvobitnim ugovorom, a njihova realizacija imala je neminovan uticaj na dinamiku izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice.



“Uprava za saobraćaj, kao investitor, insistira na poštovanju ugovorenih obaveza i rokova, te je u stalnoj i intenzivnoj komunikaciji sa izvođačem radova i svim ostalim subjektima uključenim u realizaciju projekta. Međutim, kod infrastrukturnih projekata ovakve složenosti, koji podrazumijevaju istovremeno izvođenje više različitih vrsta radova i rješavanje brojnih nepredviđenih situacija na terenu, produženje roka za završetak radova predstavlja realan i objektivno uslovljen ishod”, pojasnili su iz Uprave.

Kada je riječ o finansijskim aspektima projekta i eventualnom uvećanju cijene radova usljed produžetka roka za izvođenje radova, važno je naglasiti, kako navode, da su radovi i dalje u toku i da se, po njihovom završetku, pristupa konačnom usaglašavanju svih situacija i obračuna, prenose Vijesti.

“Iz tog razloga, po okončanju svih radova i finalnom usaglašavanju situacija, precizno će se sagledati obim i razlozi eventualnih odstupanja od ugovorom definisane vrijednosti radova. Tek nakon toga biće moguće precizno utvrditi konačnu finansijsku strukturu projekta”, kazali su iz Uprave.

Glavni podizvođač ovih radova je podgorička građevinska kompanija Bemax, a uz izgradnju bulevara paralelno se radi i instalacija novog kraka cjevovoda Regionalnog vodovoda za crnogorsko primorje između Budve i Tivta, što obavlja drugi podizvođač.

Država je u realizaciju projekta rekonstrukcije Jadranske magistrale između Tivta i Jaza u saobraćajnicu bulevarskog tipa, ušla potpuno nespremno. Radovi koji su u prisustvu državnih čelnika inaugurisani 11. avgusta 2023. godine, stali su samo 20 dana kasnije jer se ispostavilo da Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma nije izdalo građevinsku dozvolu Upravi za saobraćaj, zbog tada još uvijek neriješenih imovinsko-pravnih problema na trasi bulevara kroz Grbalj. Iako je premijer Dritan Abazović na svečanosti povodom početka radova na Lovanji kod Tivta u avgustu 2023. novinarima tvrdio da je njegova “Vlada za ovaj projekat završila sve svoje obaveze”, ispostavilo se da to nije tako, pa je posao obustavljen krajem tog mjeseca, nakon što je “Bemax” završio pripremne radnje na trasi od kotorske raskrsnice do Tivta gdje se jedino to i moglo tada raditi. Naime, jedino je za ovaj dio trase budućeg bulevara tada u potpunosti bila završena eksproprijacija imovine nekadašnjeg poljoprivrednog dobra “Montepranzo” iz Tivta preko čijih, sada već bivših parcela, prolaze kolovozne trake novog bulevara. Građevinski radovi su intenzivno nastavljeni tek u januaru 2024. ali ni tada ne na kompletnoj trasi nove saobraćajnice, prenose Vijesti.



Iz Uprave za saobraćaj su podsjetili da je putni pravac Budva – Tivat, sa prosječnim dnevnim prometom od oko 30.000 vozila, najopterećenija saobraćajnica u Crnoj Gori i da je decenijama predstavljao jedno od ključnih uskih grla u saobraćajnoj mreži, naročito tokom ljetnje turističke sezone. “Izgradnjom savremenog bulevara sa četiri kolovozne trake, ovaj višedecenijski problem biće trajno riješen, a građani i turisti dobiće bezbjednu, funkcionalnu i modernu saobraćajnicu”, istakli su

Uprava za saobraćaj još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na ovoj dionici, na mjestima na kojima se izvode radovi, kako bi se sačuvala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i omogućilo da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

“Svi ovi radovi imaju za cilj dugoročno unapređenje putne infrastrukture i podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori”. poručili su iz Uprave.



Iz Regionalnog vodovoda “Vijestima” su juče zvanično kazali da ne postoji zaboravljeni dio cjevovovoda u projektu niti nedostajuće količine.

“Razmatranjem kompletne projektne i ugovorene dokumentacije, a nakon dodatnih analiza, konstatovano je da su sve dionice regionalnog cjevovoda predviđene Glavnim projektom i da se radovi odvijaju u skladu sa ugovorenim obimom. Nažalost, dio dokumentacije i komunikacije je izašao u javnost u trenutku kada je bio u fazi preliminarne analize, što je dovelo do pogrešnih tumačenja i uznemirenja dijela šire javnosti”, istakli su iz ovog državnog preduzeća

Regionalni vodovod je od strane inženjera, koji po FIDIC ugovoru prati izvođenje radova, kako su kazali, inicijalno obaviješten da u okviru predmjera i predračuna glavnog projekta navodno nije obuhvaćeno oko 1.300 m cijevi.

“Zbog urgentnosti situacije, a po nalogu predsjednika Odbora direktora i direktora društva, naloženo je da se odmah izvrše sve potrebne tehničke i finansijske analize. Nakon detaljne i sveobuhvatne provjere kompletne projektne i ugovorne dokumentacije, utvrđeno je da Izvođač i Inženjer nijesu adekvatno sagledali predmjer i predračun, te da u ugovoru postoje sve potrebne količine cijevi za završetak regionalnog vodovodnog cjevovoda koji se gradi uporedo sa bulevarom na dionici Jaz – Tivat. Shodno tome, ne postoji “zaboravljeni” dio cjevovoda, niti nedostajuće količine u projektu”, naglasili su u preduzeću.

Dodali su da su sve cijevi koje su ugovorene i fakturisane u okviru ovog projekta u potpunosti plaćene u skladu sa ugovorom i važećim procedurama.

Iz preduzeća su kazali da po pitanju nabavke cijevi do današnjeg dana nije dostavljen nijedan zahtjev za dodatnim plaćanjem, niti Regionalni vodovod ima saznanja da je takav zahtjev u najavi.

“Projekat u ovom trenutku ne nosi dodatne troškove po tom osnovu. Još jednom naglašavamo da se radi o izuzetno kompleksnom projektu istovremene izgradnje bulevara i regionalnog vodovoda, koji realizuju dva investitora, u zoni sa najvećom saobraćajnom frekvencijom u državi. Proces realizacije podrazumijeva intenzivnu internu komunikaciju i razmjenu dokumenata, te korišćenje radnih i analitičkih materijala koji nijesu konačni, bez sagledavanja šireg konteksta, može dovesti do pogrešnih zaključaka i nepotrebnog uznemiravanja javnosti”, naglasili su u preduzeću.

Regionalni vodovod najavljuje da će u cilju zaštite interesa preduzeća i pravilne realizacije projekta, pokrenuti odgovarajuće aktivnosti prema izvođaču, a posebno prema Nadzoru, imajući u vidu da dosadašnje postupanje nije bilo na nivou profesionalnih obaveza koje se očekuju u ovako kompleksnom projektu.