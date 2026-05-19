Policija neće zabranjivati najavljene skupove na Grahovcu 21. maja, ali će organizatore upozoriti da snose punu odgovornost za zakonito i bezbjedno održavanje događaja, pišu Vijesti.

Iz policije poručuju da imaju pravo da prekinu okupljanja ukoliko dođe do narušavanja javnog reda i mira.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su nikšićkom Odjeljenju bezbjednosti podnijete dvije prijave za održavanje javnih okupljanja kod Crkve Svetog Spasa na Grahovcu, pišu Vijesti.

“Jednu je 9. februara 2026. godine podnio A.D. u ime Mjesne zajednice Grahovo, dok je drugu, 3. aprila 2026. godine, podnio N.D. u ime Eparhije budimljansko-nikšićke”, naveli su iz policije.

Obje prijave odnose se na događaje zakazane za 21. maj, na istoj lokaciji, zbog čega je pitanje bezbjednosti bilo u fokusu javnosti prethodnih dana.

Nevladina organizacija Centar za građanska prava (CGP) prošlog petka je saopštila da je Uprava policije, postupajući po zahtjevu Srpske pravoslavne crkve, zabranila održavanje oba skupa na Grahovcu, o čemu je izvijestila “Pobjeda”.

Iz CGP-a su tvrdili da je formalni razlog zabrane bila procjena bezbjednosnog rizika, ali su ocijenili da je ključni faktor bio, kako navode, “pritisak SPC, koja je takođe planirala svoje aktivnosti na istom mjestu”.

I prošle godine na Grahovcu su održana dva odvojena okupljanja поводом obilježavanja godišnjice Bitke na Grahovcu. Crkveno-narodno sabranje organizovala je Eparhija budimljansko-nikšićka, dok su drugi skup organizovali mjesni odbor Mjesne zajednice Grahovo i mještani, prenose Vijesti.

Bitka na Grahovcu vođena je od 28. aprila do 1. maja 1858. godine po starom, odnosno od 10. do 13. maja po novom kalendaru, a smatra se jednom od najznačajnijih pobjeda Crne Gore nad Osmanskim carstvom. Nakon bitke, Crna Gora je dobila značajno teritorijalno proširenje, uključujući Grahovo, Rudine, nikšićku Župu, dio Drobnjaka, Uskoke i druge oblasti.

Obilježavanje pobjede tradicionalno se vezuje za Spasovdan, jer je upravo na taj praznik bitka završena.

U čast pobjede, kralj Nikola je 1864. godine podigao Crkvu Vaznesenja Gospodnjeg, poznatu kao Crkva Svetog Spasa. Predanje kaže da je crkva izgrađena za isti broj dana koliko je trajala bitka, dok su njeni temelji postavljeni na mjestu gdje se nalazio šator Husein-paše, komandanta turske vojske, pišu Vijesti.

Nedaleko od crkve, Vlada Crne Gore je 2008. godine podigla spomenik poginulim borcima sa Grahovca, rekonstruisan 2020. godine, na kojem je uklesana poruka: “Spomenik je vašeg junaštva, Crna Gora i njena sloboda”.