Baja Mali Knindža bi navodno mogao zapjevati u Pljevljima do kraja mjeseca, a upućeni ne isključuju mogućnost da bi koncert mogao biti održan 21. maja - na Dan nezavisnosti.

Sagovornik “Vijesti”, blizak vlasti, tvrdi da se razgovara sa Bajom Malim Knindžom o mogućnosti njegovog nastupa u Pljevljima. On je rekao da očekuje da će se koncert održati u maju i da ne isključuje mogućnost da će se to desiti na dvadesetu godišnjicu obnove crnogorske nezavisnosti.

“Vijesti” nisu uspjele dobiti zvaničnu potvrdu ili demanti informacije da bi Baja navodno mogao nastupiti u najsjevernijem crnogorskom gradu, o čemu su u Pljevljima uveliko spekuliše. Predsjednik Opštine Dario Vraneš nije odgovorio na poziv i poruku “Vijesti”, pa je nejasno ko stoji iza navodnih pregovora o organizaciji koncerta. Vraneš je član Nove srpske demokratije i nerijetko javno veliča četnički pokret...

“Vijesti” nijesu uspjele dobiti komentar ni iz opozicione Demokartske partije socijalista o eventualnom javnom nastupu osvjedočenog srpskog nacionaliste na Dan nezavisnosti.

U policiji su “Vijestima” nezvanično kazali da im nije bio prijavljen bilo kakav javni skup tim povodom.

Baja Mali Knindža, odnosno Mirko Pajčin, poznat je po nacionalističkom repertoaru još od devedesetih godina prošlog vijeka, tokom krvavog raspada bivše Jugoslavije, pišu Vijesti.