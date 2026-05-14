Izvor: Prijestonica Cetinje

Stvoreni su preduslovi za izgradnju Hotela „Lokanda“, podzemne garaže i uređenje Trga umjetnika – projekta koji ima poseban značaj za sve Cetinjanke i Cetinjane i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede, saopštili su iz Prijestonice Cetinje, prenosi CdM

“Zbog cijelog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva, koje su prolongirale početak izgradnje, ne našom krivicom, blizu smo odluke da Hotel „Lokanda“ gradimo u potpunosti u aranžmanu Prijestonice Cetinje”, navode u saopštenju.

Kako su istakli, u prethodnom periodu intenzivno su radili na prevazilaženju tih prepreka, u saradnji sa nadležnim organima na državnom nivou, kako bi se stvorili svi formalni i tehnički uslovi za početak realizacije projekta, piše CdM.

“Ne odustajemo od ovog posla i ukoliko ne pronađemo rješenje u saradnji sa državnim organima i ne otklonimo administrativne barijere sa kojima se trenutno suočavamo, Prijestonica Cetinje će sama graditi Hotel „Lokanda“. To podrazumijeva da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata”, zaključuje se.