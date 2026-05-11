U ranim jutarnjim časovima na Cetinju je izgorjelo plovilo koje je u vlasništvu sada pokojnog Bobana Sjekloće, saznaju portal Dan i Dan.

Ova informacija potvrđena nam je i iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje kojem smo uputili pitanje da li je tužilaštvo obaviješteno da je zapaljeno plovilo pokojnog Bobana Sjekloće i ukoliko jeste kada je slučaj prijavljen i gdje se plovilo nalazilo.

,,Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju obaviješten je o događaju telefonskim putem dana 11.5.2026.godine, u 03.47 h.Po obavještenjima dobijenim od policijskih službenika Uprave policije-OB Cetinje, plovilo se nalazilo na imanju vlasništo pokojnog Bobana Sjekloće, u naselju Crna Greda u Cetinju", naveli su iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje u odgovoru za Dan.

Iz Uprave policije se povodom ovog slučaja nisu za sada oglašavali ni zvanično, ni nezvanično.

Podsjećamo, Boban Sjekloća ubijen je 5.10.2025. kod plaže Trsteno. U evidenciji bezbjednosnih službi bio je iznačen kao jedan od vođa cetinjskog ogranka "škaljarskog klana".

Za njim je duži period tragala policija zbog više teških krivičnih djela. Međutim, njegovo kretanje i lokaciju otkrili su, kako se sumnja, pripadnici "kavačkog klana" i ubili ga dok se nalazio u bjekstvu od policije.