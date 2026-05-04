"U vezi podjele imovine je odlučeno da se komisija obrati i jednoj i drugoj strani kako bi dobili presjek popisane imovine u datom momentu."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjednici Arbitražne komisije za razgraničenje Glavnog grada sa Opštinom Tuzi obje lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podjelu imovine.

Kako je kazala za "Dan" Dragana Đurišić, predsjednica Arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga znaće se kako ijedna i druga strane predlažu razgraničenje.

"Održana je sjednica Arbitražne komisije i definisane su tačke dostavljene za arbitražu, odnosno predlozi obje strane i to teritorijalno razgraničenje i podjela imovine. U vezi podjele imovine je odlučeno da se komisija obrati i jednoj i drugoj strani kako bi dobili presjek popisane imovine u datom momentu. Sjednica je protekla u pozitivnoj atmosferi uz konstruktivnu raspravu" rekla je Đurišić.

Na prethodnoj sjednici Arbitražna komisija donijela je poslovnik o radu koji precizira da će proces razgraničenja Podgorice i Tuzi biti završen u roku od 90 dana. Takođe, predviđeno je da će komisija raditi na sjednicama koje će se održati isključivo ako im prisustvuje većina članova. Data je mogućnost komisiji da angažuje vještake i stručnjake iz određenih oblasti.

O svim pitanjima se odlučuje glasanjem, a odluke se donose većinom glasova. U slučaju jednakog broja glasova odlučuje glas predsjednice Arbitražne komisije. Konačna odluka o razgraničenju mora biti obrazložena i ima snagu sudskog poravnanja.