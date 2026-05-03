Zvijer usmrtila šarplaninca vezanog pored štale, vlasnik zatečen prizorom

Medvjedi se iz godine u godinu sve češće mogu vidjeti u blizini naseljenih područja, pa gotovo da više nije vijest kada naprave štetu na imanjima ili napadnu stoku. Ipak, situacija u kojoj medvjed ubije psa i dalje je rijetka i uznemirujuća, prenosi CDM.

Takav slučaj nedavno se dogodio na imanju Milete Božovića na Vidrovanu, u blizini Nikšić, gdje je medvjed usmrtio rasnog šarplaninca u vlasništvu Darka Vukovića.

“Ja sam nekada živio u kući i održavao imanje Milete Božovića. Moj pas rase šarplaninac, star tri i po godine, ostao je na imanju Božovića i bio je vezan pored štale. Svakodnevno sam obilazio mog ljubimca, ali prije neki dan ostao sam, najblaže rečeno, zatečen strašnim prizorom. Medvjed je uhvatio psa za zadnje noge i jednostavno ga iščupao iz ogrlice.

Prizor je zaista bio jeziv, jer je zvijer zgulila skoro svu dlaku sa mog ljubimca”, ispričao je Vuković za Dan.

Ovaj događaj dodatno potvrđuje zabrinutost mještana zbog sve češćih susreta sa divljim životinjama u neposrednoj blizini domaćinstava.