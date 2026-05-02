Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Srđan Radanović, pripadnik Vatrogasne jedinice Budva, je heroj koji je iz nabujale Cijevne spasio jedanaestogodišnjeg dječaka. To su naveli na Facebook stranici “Volonteri Tuzi”.

“Kao što smo i obećali, pronašli smo heroja koji je iz nabujale Cijevne spasio jedanaestogodišnjeg dječaka. Susret sa ovim čovjekom ostavlja nas poniznima, jer je on živi primjer čojstva o kojem smo do sada samo čitali”, navodi se na ovoj stranici.

Srđan Radanović je, ističu, čovjek koji je prvenstveno insistirao na anonimnosti.

“Njegova skromnost potvrđena je samim činom – nakon što se uvjerio da je dijete na sigurnom, odmah se udaljio sa lica mjesta. Tek na molbu oca djeteta i nas kao roditelja, pristao je da njegovo ime bude objavljeno, ali uz izričitu molbu da ga mediji ne pritiskaju”, navode na ovoj stranici.

Navode da je Srđan otac dječaka, sportista, automobilski as i pripadnik Vatrogasne jedinice Budva.

“​Jednom riječju – heroj. ​Ovakve ljude moramo da čuvamo i podignemo na pijedestal koji im pripada. Oni su ukras našeg društva i države, luča koja dokazuje da čojstvo i junaštvo i dalje žive među nama. ​Pozivamo medije, građane i donosioce odluka da Srđana Radanovića nagrade onako kako mu dolikuje – ne protokolarno i radi samoreklamerstva, već istinski i ljudski. Istovremeno, molimo sve da ispoštuju njegovo pravo na mir i privatnost. ​Mi ćemo, kao roditelji, naći način da se organizujemo i odužimo onako kako treba, jer se ime ovog heroja piše velikim slovima”, navodi se u objavi.