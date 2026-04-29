Jedanaestogodišnjeg dječaka koji se davio u rijeci Cijevnoj danas je spasila nepoznata osoba za čijim podacima traga dječakova porodica, pišu Roditelji.me.

“Danas je na obali rijeke Cijevne izbjegnuta nezamisliva tragedija. Zahvaljujući hrabrosti jednog nepoznatog čovjeka, jedan dječiji život je spašen”, napisali su.

Kako su pojasnili, jedan jedanaestogodišnji dječak je u trenutku nepažnje izašao iz dvorišta i ušao u rijeku.

“Čovjek koji se zatekao u blizini, bez razmišljanja je skočio u hladnu vodu i izvukao dijete koje se davilo. U metežu i šoku koji su uslijedili, identitet ovog heroja je ostao nepoznat. Znamo samo da je riječ o stranom državljaninu”, naglašavaju.

Dodaju da porodica želi da ga pronađe i zahvali mu.

“Ako ste bili na Cijevni danas, ako ste vidjeli ovaj događaj, ako poznajete osobu koja je spasila djetetu život ili imate bilo kakvu informaciju javite nam se u inbox ili u komentarima”, zaključili su.