Hitna pomoć i helikopterska jedinica MUP-a intervenisale u dva odvojena slučaja

Ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u saradnji sa helikopterskom jedinicom MUP Crne Gore, intervenisale su u posljednjih 48 sati na Rumija i Žabljak, gdje je jedna osoba stradala, a druga povrijeđena.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković saopštio je da je na Rumiji zabilježen smrtni ishod, dok je na Žabljaku uspješno izvedena akcija spašavanja, prenose Vijesti.

Na terenu je bila ekipa Hitne medicinske pomoći iz Žabljaka koja je zbrinula povrijeđenu osobu, dok je transport i medicinsku pratnju obavila ekipa iz Podgorice. Povrijeđeni je stabilnih vitalnih parametara prevezen u Klinički centar Crne Gore.

Niković je uputio apel građanima i turistima da se prilikom boravka u prirodi pridržavaju bezbjednosnih pravila.

“Zbog sve učestalijih intervencija apelujem na sve ljubitelje prirode da se pridržavaju pravila i da na ture odlaze uz vodiča. Svako rizično ponašanje, posebno tokom planinarenja, može imati fatalne posljedice, a spasilačke ekipe se pritom izlažu velikom riziku na nepristupačnim terenima”, poručio je Niković.