Izvor: Promo/ASK

Sjednica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), na kojoj se bira novi direktor te institucije, počela je danas sa raspravom o potencijalnom sukobu interesa pojedinih članova Savjeta.

Nakon uvodne polemike, započet je postupak intervjuisanja kandidata, a prva na pitanja članova Savjeta odgovara kandidatkinja Nina Radulović, prenosi Dan.

Radulović je kazala da se već osam godina bavi advokaturom. Prijavu na konkurs za izbor direktora smatra ličnim izazovom i profesionalnom i građanskom odgovornošću u društvu u kojem se pravo sve češće povlači pred dnevnom politikom. Ukoliko bi bila izabrana za direktoricu ASK-a, navela je da bi joj prvi korak bio modernizacija te institucije, a zatim i proširenje njenih nadležnosti. Kao glavni problem u borbi protiv korupcije istakla je mentalitet koji, kako je navela, mora da se mijenja.

U međuvremenu, kandidat Mithat Kuč obavijestio je Savjet da neće prisustvovati intervjuu, čime je, kako je saopšteno, po drugi put odustao od kandidature.

Kako je najavljeno, nakon nje biće saslušani i ostali kandidati - Vlado Stanišić, Dušan Drakić i Kristina Braletić, piše Dan.

Stanišić je odustao od kandidature zbog prekršajnog postupka koji se vodi protiv njega. Kazao je da je za postupak saznao iz medija, te da nikada nije dobio poziv za ročište. Nakon što mu je dostavljen dokument, istakao je kako smatra da ne zaslužuje da bude izabran za direktora ASK-a i bori se za primjenu zakona ako se utvrdi da ga sam krši. Članovi Savjeta zahvalili su mu na učešću, ističući da nije bilo formalnih prepreka za njegovu kandidaturu.

Sjednica je u toku, a odluka o izboru direktora očekuje se nakon okončanja razgovora sa kandidatima.