Vikend plesa je pred nama!

Izvor: Plesni klub "Dream"

Najavljujemo najznačinije takmičenje u godini koje će se održati 18.i 19. Aprila u sportskoj dvorani “Bemax Arena” u Podgorici.

Plesni podijum je mjesto gdje se slavi talenat, ali prostor za talenat grade ljudi iz sjenke. Uspjeh Državnog prvenstva počiva na skladu između energije na podijumu i stroge profesionalnosti iza kulisa.

Iza svakog savršenog svjetlosnog snopa, tačnog rezultata i besprekornog defilea, stoji organizacioni tim koji ne priznaje ništa manje od izvrsnosti. Tako je organizacija ovogodišnje Državnog prvenstva povjerena plesnom klubu “Dream” iz Podgorice, koji je prirpemio podijum za 2000 licenciranih plesača. Ovo takmičenje se održava pod pokroviteljstvom Plesnog saveza Crne Gore.

Pravo učešća imaju licencirani takmičari Plesnog saveza Crne Gore, koji dolaze iz licenciranih 19 licenciranih plesnih klubova.

Nacionalne i internacionalne sudije će odlučivati ko će odnijeti medalje na ovom prvenstvu i zaslužiti da Crnu Goru predstavlja na zvaničnim evropskim i svjetskim takmičenjima. Sudiće po zvanično usvojenom pravilniku za takmičare za 2026. godinu, poštujući etičke i moralne sudijske kodekse, a vodeći se najvisočijim standardima plesne tehnike, koreografije, imidža i performansa, koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Sudije su u sledećem sastavu:

Sudija A: Miloš Adžić

Sudija B: Dejan Nikoli

Sudia C: Milica Radosavović

Sudija D: Slobodan Vukčević

Sudija E: Sanja Drakulović

MOK sudija: Sanja Kalezić

Glavni sudija: Ljiljana Nikolić

Predstavljamo i ključni tandem koji će voditi i nadgledati tok našeg najznačajnijeg takmičenja:

moderatora, Slađanu Vujanović, i

supervizora , Ivanu Gašević.

Tribine će tokom cijela dva dana takmičenja biti otvorene za publiku, a plesače osim diploma, medalja i pehara očekuju vrijedne nagrade koje je pripremio SPK "Dream" zajedno sa sponzorima.