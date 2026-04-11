„Zelenilo“ najavljuje širenje zelenih površina i velike investicije, ali upozorava da vandalizam i dalje usporava razvoj grada

Izvor: Dejan Feratović

Glavni grad i gradsko preduzeće Zelenilo Podgorica nastavljaju intenzivne radove na uređenju parkova i zelenih površina, uz planirane investicije veće od pet miliona eura tokom 2026. godine, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, fokus je na ozelenjavanju grada, izgradnji novih sadržaja i unapređenju postojećih, ali i na borbi protiv vandalizma koji i dalje predstavlja ozbiljan problem. Iz „Zelenila“ navode da su tokom zime obavili orezivanje drveća, dok je sa dolaskom proljeća akcenat stavljen na održavanje travnjaka i aktiviranje sistema za navodnjavanje kako bi se spremno dočekao sušni period.

U toku su radovi na šetnom koridoru u park-šumi Tološi, kao i izgradnja dječijih igrališta u Rogamima i Bastonu, dok su nedavno završeni radovi na uređenju u Gornjoj Gorici. Kako prenosi portal CDM, iz preduzeća ističu da kontinuirano rade na održavanju postojećih i stvaranju novih zelenih površina, uz poseban fokus na održiva rješenja i korišćenje autohtonih biljnih vrsta.

Planovima za naredni period predviđeno je formiranje novih parkova, drvoreda i igrališta, ali i obnova oštećenih sadržaja. Budžetom za 2026. godinu opredijeljeno je tri miliona eura za održavanje i dodatnih 2,35 miliona eura za investicije, što će, kako prenosi portal CDM, omogućiti ravnomjeran razvoj svih djelova grada i unapređenje kvaliteta života građana.

Iz „Zelenila“ naglašavaju da, uprkos velikom obimu posla, uspijevaju da održe kontinuitet rada zahvaljujući dobroj organizaciji i angažovanju zaposlenih, uz dodatno angažovanje sezonske radne snage tokom intenzivnih perioda.

Ipak, jedan od najvećih izazova ostaje vandalizam, koji pričinjava značajnu materijalnu štetu. Kako prenosi portal CDM, najčešće su na meti parkovski mobilijar, dječija igrališta, ali i biljke i sistemi za navodnjavanje, zbog čega se sredstva za sanaciju štete umjesto u nove projekte troše na popravke. Iz ovog preduzeća smatraju da postojeće kazne nijesu dovoljno efikasne i da bi njihovo pooštravanje moglo doprinijeti smanjenju ove pojave.