Opština želi da uvede red u sidrenje jahti u Tivatskom zalivu i zaštiti obalu i pomorski saobraćaj

Direkcija za investicije Opštine Tivat podnijela je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju pontonskog privezišta na mulu Bazdanj, na jugoistočnoj obali Tivatskog zaliva.

Planirano privezište nalazi se na katastarskoj parceli u KO Đuraševići, u okviru sidrišta broj dva, na sjevernoj strani ostrva Sveti Marko, a lokacija je predviđena Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024–2028.

Ovaj projekat dio je šireg plana Opštine Tivat da preuzme upravljanje nad više lokacija u obalnom području koje su predviđene za privezišta i sidrišta.

Cilj je, kako se navodi, da se uvede red u dugogodišnje neuređeno sidrenje jahti u Tivatskom zalivu, gdje se plovila često vezuju na neadekvatnim mjestima, što može ugroziti životnu sredinu i bezbjednost pomorskog saobraćaja.

Iz Opštine ističu da je riječ o pokušaju sistemskog uređenja akvatorijuma i bolje kontrole korišćenja obale, kako bi se spriječile negativne posljedice po prirodu i infrastrukturu ovog dijela Boke Kotorske.