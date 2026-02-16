Na području Budve, Herceg Novog, Tivta i Kotora u toku su opsežne policijske aktivnosti, saopšteno je nezvanično CdM-u iz policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija pretresa više lokacija, a akcije su usmjerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i lociranja međunarodno traženih bjegunaca.

Podsjetimo, policija je prije par dana u opsežnoj akciji izvršila pretres kuće u kotorskom naselju Kavač koju koriste odbjegli vođa takozvanog „kavačkog klana“ Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara Zvicer, kao i više objekata koje koriste drugi članovi te kriminalne organizacije. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti skupocjeni automobili, novac, sredstva komunikacije i tehnička oprema, piše CdM.