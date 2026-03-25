Nepropisno parkiranje i zaustavljanje u Podgorici sve je učestalije, kao i ignorisanje pravila od strane vozača, svjesni su u Upravi za inspekcijske poslove – Kovačević poručuje da dosadašnje kazne nijesu dale očekivane rezultate

Odomaćenom i čestom nepropisnom parkiranju i zaustavljanju u Podgorici – nadležni vjeruju da će stati na kraj uz veće kazne. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević za Dnevnik RTV Podgorica poručuje da je cilj veća odgovornost učesnika u saobraćaju i manji broj slučajeva nesavjesnog parkiranja.

“Danas su to kazne koje datiraju od ranije i one su za nepropisno parkiranje vozila kazna je 60 eura, a onaj dio za premještanje nepropisnih parkiranja je 60 eura i onaj dio vozila kada boravi na parkingu je pet eura“, naveo je Kovačević.

On vjeruje da će puno bolje rezultate donijeti nova kaznena politika.

“Od prije nekolika dana stupio je na snagu novi zakon o plaćanju kazni i onom roku od osam dana i do sada je bilo da se kazna umanjuje za 30 odsto, a u buduće je čak 50 odsto“, istakao je on.

Iako na prvi pogled djeluje da su kazne manje, Kovačević ističe da je zapravo riječ o suprotnom.

“Ako danas imamo kaznu od 60 eura i ako se plati ovih 50 odsto to iznosi 30 eura, ako ta ista kazna bude iznosila 150 eura ona će biti 75 eura. To će biti veći iznos kada se bude plaćao na ovaj način, ali se stimulišu građani da se ide na plaćanje u tom roku i iskoriste povoljnost u roku od osam dana“, ističe on.

Pooštravanje kazni za nepropisno parkiranje i zaustavljanje jedini je efikasni način za rješavanje dugogodišnjih saobraćajnih problema u Podgorici, poručio je Kovačević.