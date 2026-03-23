Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u većini predjela padavine se očekuju u drugom dijelu dana, a na primorju su moguće i u ranim jutarnjim satima i prijepodne.

Izvor: Dejan Feratović

Vjetar će danas biti slab do umjeren promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do deset, najviša dnevna od četiri do 18 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne moguća prolazna slaba kiša. Vjetar slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna oko 16 stepeni.