Mirjana Pajković pokrenula je humanitarnu akciju.

Bivša funkcionerka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković pokrenula je humanitarnu akciju, pa će svakoga mjeseca po dvoje djece dobijati stipendiju od nje u iznosu od po 200 eura. U objavi na Instagramu je navela da će mjesečnu naknadu dobijati jedno dijete sa severa, jedno iz Podgorice i jedno sa primorja.

Ona je kazala da želi da osnaži žene u crnogorskom društvu, samohrane majke, žene koje su izložene bilo kojoj vrsti nasilja, ili žene kojima je jednostavno nametnutim društvenim normama uskraćeno pravo na slobodu življenja i pravo na dostojanstven život.

"Tako da sam ovog mjeseca odlučila da troje djece samohranih majki nagradim, odnosno pomognem jednomesečnom stipendijom u iznosu od 200 evra. Jedno dijete će biti sa sjevera, jedno iz Podgorice i jedno sa primorja. Vaše predloge možete pisati na Instagramu. Molim vas da mi budete od pomoći da ove stipendije odu u prave ruke. Naravno, uz poštovanje privatnosti nisam htjela ni da idem u direktnu objavu u komentarima, ali jesam htjela da pošaljem poruku konkretne pomoći hrabrim ženama u crnogorskom društvu, a vas takođe molim da budete kreativni i da mi date predlog kako da i sledećeg mjeseca na pravi način, u interesu našeg društva i naših žena, iskoristimo državna sredstva“, navela je Pajković, prenosi Adia.

