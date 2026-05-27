Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske, sjutra će u Podgorici biti održano veliko duhovno sabranje povodom dolaska patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped sa Svete Gore Atonske.

Izvor: MCP

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije dolazi sjutra u Podgoricu.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Mitropolije crnogorsko-primorske, sjutra će u Podgorici biti održano veliko duhovno sabranje povodom dolaska patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped sa Svete Gore Atonske.

Kako su naveli, svetu patrijarašku liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, sa početkom u devet sati, služiće arhiepiskop pećki Mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje arhiepiskopa cetinjskog Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, arhiepiskopa sidnejsko-velingtonskog Mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, episkopa dioklijskog Pajsija, kao i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.

“Nakon liturgijskog sabranja, arhimandrit Jefrem održaće predavanje u kripti Sabornog hrama, sa početkom u 11.30 časova”, zaključuje se u najavi.