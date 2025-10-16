Na jednom od najljepših djelova Veruše, okružen zelenilom i planinskim vazduhom, nalazi se Ribnjak, mjesto koje već decenijama okuplja ljubitelje prirode i dobre hrane.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Spoj poljoprivrede, turizma i ribarstva porodica Vešović njeguje više od trideset godina.

Instruktori iz dječjeg odmarališta na Veruši svake su sedmice dovodili djecu na izlet upravo ovdje, pješice, udišući svjež planinski vazduh. Po dolasku bi im pričali čuvenu legendu o Ribnjaku, pa su mnogi mališani, kao i njihovi roditelji, zapamtili igre i priče iz ovog mjesta.

U sklopu ribnjaka nalazi se i restoran, idealno mjesto za predah i uživanje u planinskom ambijentu.Vrhunska hrana, domaća atmosfera i ljubazno osoblje ono su što krasi ovaj ambijent.



POGLEDAJTE VIDEO: