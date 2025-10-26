U pitanju su nepokretnosti koje su na dionici petlja Veruša-Lopate, a koja je veza autoputa Bar-Boljare sa regionalnim putem R-13. Eksproprijacija će biti izvršena u KO Lopate i Lijeva Rijeka, korisnik je država Crna Gora

Izvor: Opštinagusinje.me

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa na osnovu koje će od mještana oduzeti kuću, livade, pašnjake, njive, šume, nakategorisane puteve, dvorišta i voćnjake radi izgradnje regionalnog puta Gusinje-Plav-Veruša.

U pitanju su nepokretnosti koje su na dionici petlja Veruša-Lopate, a koja je veza autoputa Bar-Boljare sa regionalnim putem R-13. Eksproprijacija će biti izvršena u KO Lopate i Lijeva Rijeka, korisnik je država Crna Gora - Uprava za saobraćaj.

"Postupak eksproprijacije nepokretnosti sprovešće Uprava za nekretnine- Područna jedinica Podgorica"piše u odluci Vlade koja je donijeta u četvrtak, 23. oktobra.

Eksproprijacija je planirana u KO Lopate. Tako će od Arsa Popovića, Milovana Popovića i Veselina Popovića biti oduzeto 18.949 kvadrata pašnjaka, 175 kvadrata njive, 3.097 kvadrata šume i 1.111 kvadrat livade, Arsu Popoviću biće eksproprisano 19 kvadrata šume, Ristu Miloševiću 1.088 kvadrata livade, a Novici Miloševiću 822 kvadrata voćnjaka, 193 kvadrata njive i 1.618 kvadrata livade. Od Dragoljuba Miloševića biće oduzeto 127 kvadrata pašnjaka, Bora Miloševića, Radonje Miloševića i Čedomira Miloševića 148 kvadrata šume, Darka Miloševića 66 kvadrata šume, Ranka Miloševića 450 kvadrata livade i 844 kvadrata pašnjaka, a od Željka Miloševića i Zdravka Miloševića 192 kvadrata šume. Kseniji Milošević biće eksproprisano 1.488 kvadrata livade i 2.036 kvadrata neplodnog zemljišta, Radoici Miloševiću 115 kvadrata njive i 131 kvadrat livade, Vladeti Đukiću biće uzeto 484 kvadrata pašnjaka i 329 kvadrata livade, dok će Danici Dabetić, Kseniji Branković i Milošu Vešoviću biti eksproprisano 2.417 kvadrata livade i 1.384 kvadrata pašnjaka. Danki Radović, Milanu Vešoviću, Srđanu Radoviću, Tamari Gojković i Vladimiru Radoviću biće eksproprisano 416 kvadrata pašnjaka i 223 kvadrata nekategorisanih puteva, Miomiru Miloševiću 84 kvadrata livade, Darku Đukiću, Maji Đukić i Varji Đukić kvadrat neplodnog zemljišta, dok će Vladeti Đukiću i Vlajku Đukiću biti uzeto osam kvadrata pašnjaka. Od Ivana Miloševića i Vojina Miloševića biće uzeto 166 kvadrata neplodnog zemljišta, Pera Miloševića 1.740 kvadrata livade, Milića Miloševića, Miodraga Miloševića i Miomira Miloševića 58 kvadrata šume, a od Milana Kruščića 587 kvadrata šume, prenosi Dan.

Nepokretnosti će biće oduzete i u KO Lijeva Rijeka. Tako će Iliji Radusinoviću, Lazaru Radusinoviću, Miliću Stojanoviću, Radovanu Radusinoviću i Ranku Stojanoviću eksproprisati 10.307 kvadrata šume, Nikoli Kruščiću 1.916 kvadrata šume, Milanu Kruščiću 690 kvadrata šume, a Marijani Dobrilović, Miliji Kruščiću i Sandri Antal 18.115 kvadrata šume. Od Jovana Kruščića biće uzeto 760 kvadrata pašnjaka i 2.553 kvadrata livade, Branislava Orovića, Dejana Dabetića, Milije Lazarevića, Milosave Dabetić, Rajka Orovića i Vere Orović 13.038 kvadrata šume, dok će od Branislava Orovića, Milije Lazarevića, Rajka Orovića i i Vere Orović 13.220 kvadrata šume i 3.854 kvadrata neplodnog zemljišta. Žarku Radeviću, Željki Radević, Danilu Radeviću, Dragoljubu Radeviću, Milinki Radević, Milivoju Radeviću, Slavku Radeviću i Spasoju Radeviću će uzeti 1.870 kvadrata šume i 1.243 kvadrata pašnjaka, Radoju Radeviću 3.628 kvadrata pašnjaka, 998 kvadrata livade i 1.042 kvadrata šume, dok će Miomiru Radeviću uzeti 1.581 kvadrat šume. Od Kosare Božović i Vere Vujošević biće uzeto 6.218 kvadrata pašnjaka, 4.590 kvadrata neplodnog zemljišta, 3.676 kvadrata šume i 151 kvadrat livade, od Ivke Radević i Vladana Radevića 544 kvadrata livade, 2.322 kvadrata pašnjaka i 1.050 kvadrata voćnjaka, od Igora Radevića i Veska Radevića 683 kvadrata livade, dok će Vesku Radeviću eksproprisati porodičnu stambenu zgradu od 52 kvadrata. Livadu od 844 kvadrata, dvorište od 45 kvadrata i neplodno zemljište od 43 kvadrata uzeće Tomašu Radeviću, dok će livadu od 4.845 kvadrata, šumu od 505 kvadrata eksproprisaće Branki Šćepanović, Dragani Šćepanović, Dušanki Okiljević, Milosavi Šćepanović, Olgi Tomić, Zorki Božović i Desanki Ćatić. Milici Lašić biće ekspropisani livadi od 2.375 kvadrata i pašnjak od 14.061 kvadrat, Dragoljubu Radeviću 2.829 kvadrata neplodnog zemljišta, Biljani Bogavac, Ivanu Blaževiću, Miliki Lašić, Milošu Lašiću, Radu Lašiću i Radovanu Lašiću livadu od 21 kvadrat, a Mitropoliji crnogorsko-primorskoj 1.218 kvadrata pašnjaka i 565 kvadrata šume. Vujici Kojiću biće oduzeto 318 kvadrata šume, Danilu Radeviću 2.034 kvadrata šume i 2.584 kvadrata neplodnog zemljišta, Igoru Radeviću, Ivki Radević, Tomašu Radeviću, Vesku Radeviću i Vladanu Radeviću 5.220 kvadrata šume, dok će Milinku Radević biti oduzeto 75 kvadrata šume, piše Dan.



