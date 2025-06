Pavličić u radnom dosijeu imala lažno uvjerenje o završenom fakultetu, bez diplome, i uvjerenje o stručnom ispitu.

Osnovni sud u Podgorici obustavio je juče krivični postupak protiv nekadašnje pomoćnice direktora Instituta za javno zdravlje (IJZ) Miljane Pavličić zbog nedostatka dokaza.

Pavličić, prema nezvaničnim saznanjima, po ocjeni suda nije učinila krivično djelo prevara u produženom trajanju i stekla protivpravnu imovinsku korist, a u ovom slučaju se prije može govoriti o propustima Instituta koji nije provjerio njene obrazovne isprave, nego o tome da ih je Pavličić dovela u zabludu.

Nadležni u IJZ, prema ocjeni sudije Borka Lončara, imali su obavezu da provjere, odnosno zahtijevaju od Pavličić, diplomu o završenom fakultetu i rješenje o nostrifikaciji obrazovne isprave, a ne da zasnivaju i produžavaju radni odnos 13 godina bez potpunog personalnog dosijea. Zbog toga se, nezvanično saznaju “Vijesti”, ne može smatrati da je IJZ doveden ili održavan u zabludi, jer je propuštao da preko nadležnih organa pribavi dokumentaciju za personalni dosije Pavličić u dužem periodu.

Lončar je, navodno, u rješenju naveo da na to dodatno ukazuje činjenica da su saslušani svjedoci potvrdili da su iz medija saznali da je okrivljena falsifikovala diplomu, pa proizlazi da je interesovanje medija i pojedinih novinara bez nadležnosti državnih organa dovoljno da se dođe do saznanja da je neko lažirao obrazovnu ispravu, a da nadležni u Institutu nijesu to bili u mogućnosti da urade za sve godine njenog zaposlenja.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici stavilo je na teret Pavličić da je imala namjeru da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist od preko 30.000 eura, na način što je IJZ dovela u zabludu lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica. Vještak ekonomske struke tokom postupka utvrdio je da je ona u Institutu za 13 godina primila bruto plate u iznosu od oko 143.677 eura, pišu Vijesti.

Sud, međutim, nije cijenio da je stekla protivpravnu imovinsku korist jer je Pavličić u spornom periodu, ali i prije njega, dobijala zaradu za faktički obavljeni rad, a tu zaradu bi za slučaj da joj nije isplaćena, a rad obavljen, mogla da ostvari u parničnom postupku za naknadu štete po osnovu faktički obavljenog rada.

Pavličić, koja je 2014. godine zbog falsifikovanja diplome Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu osuđena na četiri mjeseca zatvora, uslovno na dvije godine, od 2010. godine do otkaza krajem 2023. imala je u radnom dosijeu lažno uvjerenje o završenom visokom obrazovanju, bez diplome, kao i uvjerenje o stručnom ispitu pred Ministarstvom zdravlja.

U postupku protiv nje nije bilo moguće provjeriti ili dodatno dostaviti dokumentaciju, jer je IJZ u dopisu ODT-u naveo da je 2019. godine veliki dio dokumentacije uništen zbog vremenskih nepogoda.

Tužilaštvo ima rok od tri dana da na rješenje Lončara uloži žalbu Višem sudu u Podgorici.

Osnovni sud je u martu ove godine vratio na doradu optužnicu protiv Pavličić, kako bi u roku od dva mjeseca dopunili istragu. Od tužilaštva je traženo da se izjasne na osnovu koje dokumentacije je Pavličić zaposlena i potpisivala ugovore i anekse ugovora o radu, kako bi se ocijenilo da li je bilo propusta u radu nadležnih u Institutu ili ih je Pavličić dovela u zabludu.

ODT je krivični predmet formirao još u novembru 2023, nakon pisanja “Vijesti” da je Miljana Pavličić godinama radila na odgovornim pozicijama na osnovu falsifikovanog uvjerenja o završenim studijama na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Podaci Hemijskog fakulteta Unverziteta u Beogradu, koje su “Vijesti” prije više od godinu dobile na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je Pavličić ispisana sa tog fakulteta 2015. godine.

Nekoliko dana po objavljivanju istraživanja “Vijesti”, otkriveno je da je Pavličić 2014. godine osuđena zbog krivičnog djela falsifikovanja obrazovne isprave, uslovno, što je potvrđeno iz podgoričkog ODT-a i Osnovnog suda u Podgorici.

Osuđujuća presuda, objašnjeno je tada iz Osnovnog suda u Podgorici, nije ni stigla do njenog poslodavca, jer je Pavličić na generalijama datim tokom suđenja kazala da nije zaposlena. Ipak, podaci iz radnog kartona pokazali su da nekadašnja pomoćnica direktora nije ni prekidala radni odnos u Institutu od 2010. do 2023. godine.

Pavličić je počela sa radom u IJZ 2010, a prvih godinu je u toj ustanovi radila kao pripravnik u laboratoriji za ispitivanje kvaliteta namirnica i predmeta opšte upotrebe i laboratoriji za ispitivanje voda, vazduha i zemljišta. Od septembra 2011. godine pa do februara 2018. pokrivala je mjesto analitičara, a u opisu posla joj je bilo određivanje parametara kvaliteta u namirnicama, spekltrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfata, nitrita i dijastaze, određivanje sadržaja konzervansa, zaslađivača, kontaminanata, šećera HMF primjenom HPLC i ELISA testa, vođenje zapisa i priprema dokumentacije za akreditaciju.

Od 2018. godine Pavličić je bila i osoba odgovorna za ISO standarde 17025 u toj zdravstvenoj ustanovi.

Taj standard je referenca za laboratorije, koji im omogućava da implementiraju temeljan sistem kvaliteta i pokažu da su kompetentne da pruže validne i pouzdane rezultate. Izvještaji o ispitivanju i serfitikati akreditovanih laboratorija mogu zahvaljujući tom standardu da budu prihvaćeni širom svijeta, bez potrebe za dodatnim ispitivanjem.

Pavličić je bila i predsjednica Komisije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, koju je formiralo Ministarstvo zdravlja.