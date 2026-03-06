Veteran marinaca iz Sjeverne Karoline uhapšen je nakon što je napravio haos na zasijedanju pododbora za oružane snage američkog Senata.

Prema navodima policije Kapitola, Brajan Mekginis (44) nasilno je udaljen sa saslušanja nakon što je izazvao incident tokom sednice pododbora Senata, koji su u tom trenutku vijećali o ratu u Iranu.

Mekginis, koji je kandidat Zelene partije za Senat i veteran američkih marinaca, prijete tri tužbe za napad na policijskog službenika i tri tužbe za opiranje hapšenju, navodi se u saopštenju policije koje prenosi CNN.

Policija je saopštila da su tri policajca zatražila pomoć zbog povreda zadobijenih tokom incidenta.

"Niko ne želi da ratuje za Izrael"

Na snimku mobilnim telefonom vidi se kako Mekginis, obučen u uniformu marinaca, viče dok ga policajci izvode iz sale.

"Niko ne želi da ratuje za Izrael", uzvikivao je dok su ga policajci vukli iz prostorije, dok se on držao za dovratak vrata.

Tokom incidenta njegova ruka se zaglavila u vratima dok su ga policajci pokušavali izvesti iz sale.

Reagovao i senator iz Montane

Republikanski senator iz Montane Tim Šihi, koji se vidi na snimku kako pomaže policiji, kasnije je na društvenim mrežama naveo da je muškarac došao u Kongres tražeći sukob.

"Ovaj gospodin je došao u Kapitol tražeći konfrontaciju i dobio ju je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna, bez daljeg nasilja“, napisao je Šihi.

Protesti zabranjeni u zgradama Kongresa

Policija Kapitola je podsjetila da protesti nisu dozvoljeni unutar zgrada američkog Kongresa.

