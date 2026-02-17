Kanal Mareza je prohodan cijelom svojom dužinom nakon više decenija, saopštio je danas Boris Spalević, zamjenik gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Kao koordinator i inicijator ovog značajnog projekta za Glavni grad, sa zadovoljstvom mogu reći da je danas kanal Mareza prohodan cijelom svojom dužinom od 8.500 metara", naglasio je Spalević u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Dodao je da se prva faza, po planu redovno odvija, te da slijedi još nekoliko sedmica lijepog čišćenje kanala, a da će nakon toga u drugoj fazi stručni tim procjeniti potrebe sanacije kanala.

"Zadovoljstvo je svih nas koji smo vjerovali u ovaj projekat, jer smo pokazali da Gradska uprava može sprovesti ovako kompleksan projekat, a gradska preduzeća Deponija, Čistoća i Zelenilo su pokazala da su odgovorno i profesionalno odradili prvu fazu projekta. Zadovoljstvo je i svih naših građana i građanki koji su davali bezrezervnu podršku tokom izvođenja radova, svih koji su prepoznali značaj očuvanja izvorišta Mareza, jer je ovo bio decenijama zanemaren problem", poručio je Spalević.

Naveo je i da posljednje prepreke u čišćenju kanala Mareze realizuju društva Glavnog grada - Deponija u saradnji sa Čistoćom i Zelenilom, te da te firme pokazuju veliki stepen profesionalnosti.

"Obećali smo kao Gradska uprava, da će kanal u cijeloj dužini od 8,5 km biti očišćen i obećano se završava. Slijedi u prvoj fazi i detaljno čišćenje okolnog prostora i dati rok do kraja marta biće ispunjen. Probijanje zadnje prepreke kod samog ulivanja kanala u rijeku Moraču desiće se u narednim satima ako to dozvole vremenske prilike. Ovaj značajni vodni objekat će nakon više decenija zapuštenosti i nemara pojedinaca i države biti najzad prohodan", napisao je Spalević na Instagramu.