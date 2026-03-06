SAD, Rusija, Kina i Niger protiv rezolucije UN-a koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok odbor IAEA usvaja dokument sa 20 glasova za.

Sjedinjene Države pridružile su se Rusiji, Kini i Nigeru u protivljenju rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao prijetnju nuklearnoj bezbjednosti, koju je usvojio odbor UN-ove agencije za atomsku energiju, rekli su diplomate.

Rezolucija, koju je usvojio Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od 35 zemalja, sedma je o Ukrajini otkako ju je Rusija napala prije četiri godine. Ovo je prva od sedam rezolucija kojoj se protive i Sjedinjene Države.

SAD ne podržavaju rezoluciju

„Iako i dalje podržavamo rad IAEA-e u zemlji, ne podržavamo trenutno razmatranje nepotrebne rezolucije Odbora koja ne pomaže u postizanju mira između Ukrajine i Rusije“, naveli su SAD u svojoj izjavi odboru pre glasanja.

Američki predsjednik Donald Tramp prošle godine vršio je pritisak na Ukrajinu za brzi mirovni sporazum koji bi mogao uključivati ustupanje teritorija Rusiji. Ukrajina je odbacila mogućnost odustajanja od teritorija.

Rezolucija usvojena sa 20 glasova za

Odbor IAEA-e usvojio je rezoluciju sa 20 glasova za, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Australiju, Kanadu, Južnu Afriku i Argentinu, 10 suzdržanih i četiri protiv, rekli su diplomate sa zatvorenog sastanka. Brazil, Egipat, Maroko i Saudijska Arabija bili su među suzdržanima.

Formulacija rezolucije nije bila tako snažna kao prethodne.

U tekstu koji je na uvid dobio Reuters navodi se da odbor „ponovno naglašava da napadi usmjereni na ukrajinsku energetsku infrastrukturu za snabdijevanje energijom nuklearnih elektrana van lokacije, uključujući ZNPP (nuklearnu elektranu Zaporožje), predstavljaju direktnu prijetnju nuklearnoj bezbjednosti“.

SAD su bile suzdržane i na Generalnoj skupštini UN-a

Ovo je uslijedilo nakon što su Sjedinjene Države bile suzdržane na Generalnoj skupštini UN-a na godišnjicu invazije u februaru, kada je usvojena rezolucija kojom se podržava Ukrajina, njene međunarodne granice i izražava zabrinutost zbog intenziviranja ruskih napada na civile i ključnu energetsku infrastrukturu.

Ta rezolucija usvojena je sa 107 zemalja koje su glasale za, 12 protiv i 51 suzdržanom.

Sjedinjene Države tada su navele da rezolucija Generalne skupštine sadrži formulacije koje bi mogle odvratiti pažnju od aktuelnih pregovora usmjerenih na okončanje sukoba.