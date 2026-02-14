U toku kontrola korišćenja parcela u Donjem Štoju, privremeno zapečaćen objekat kod kupališta „Miami“

Izvor: Opština Ulcinj

Opština Ulcinj, u okviru svojih redovnih nadležnosti i u skladu sa važećim propisima, započela je aktivnosti usmjerene na uređenje i unapređenje načina korišćenja državnog i opštinskog zemljišta, sa ciljem očuvanja javne imovine i njenog stavljanja u punu funkciju interesa lokalne zajednice i građana.

Postupci su pokrenuti na osnovu službenih evidencija i raspoloživih saznanja da se na pojedinim lokacijama državno i opštinsko zemljište koristi bez odgovarajućeg pravnog osnova. Jedan od evidentiranih slučajeva odnosi se na lokalitet u blizini kupališta „Miami“, na atraktivnoj lokaciji na Velikoj plaži, gdje je konkursnim rješenjem planirana izgradnja gradskog stadiona, pomoćnih terena i drugih sportskih objekata sa pratećim sadržajima.

Uvidom u zvaničnu dokumentaciju utvrđeno je da se katastarska parcela broj 29/6, KO Donji Štoj, nalazi u vlasništvu države Crne Gore, dok je pravo upravljanja povjereno Opštini Ulcinj na osnovu odluke Vlade Crne Gore. Imajući u vidu obavezu da se državnim zemljištem upravlja isključivo u skladu sa važećim propisima, naloženo je sprovođenje inspekcijskog nadzora i provjera dokumentacije na osnovu koje se navedeno zemljište koristi.

S obzirom na to da Opština Ulcinj ne raspolaže podacima o zakonitom korisniku niti o pravnom osnovu korišćenja predmetne parcele, pokrenut je ispitni postupak. Tokom postupka utvrđeno je da se zemljište koristi za postavljanje sportskih terena koje koriste subjekti i klubovi koji nijesu registrovani niti organizaciono povezani sa Opštinom Ulcinj.

Komunalna policija je, u okviru svojih nadležnosti, u više navrata pokušala da ostvari kontakt sa korisnikom zemljišta i uputi poziv za izjašnjenje, ali bez uspjeha. Dopisom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom potvrđeno je da je lokacija ranije bila ustupljena Miloradu Čauševiću iz Ulcinja, koji se vodi kao prethodni korisnik.

Uprkos višednevnim pokušajima uspostavljanja komunikacije, imenovano lice nije se odazvalo pozivima nadležnih službi. Imajući u vidu da je riječ o državnom zemljištu, čije je korišćenje moguće isključivo na osnovu važećih odluka i ugovora, nadležni organi su, u skladu sa zakonom, izvršili privremeno pečaćenje objekta i ostavili obavještenje o obavezi javljanja Komunalnoj policiji.

Tokom istog dana zaprimljena je prijava da se predmetni teren koristi za treninge FK Vllaznija iz Skadra. Službena lica su ponovo izašla na lice mjesta i konstatovala da je došlo do neovlašćenog uklanjanja službenih plombi, zbog čega je zatražena asistencija Uprave policije. Po dolasku policijske patrole, teren je već bio napušten, nakon čega je sačinjena odgovarajuća službena dokumentacija.

Iz Opštine naglašavaju da navedena lokacija predstavlja samo jednu od više lokacija na teritoriji opštine na kojima će se i u narednom periodu sprovoditi identične zakonske procedure, uz puno poštovanje prava svih građana i transparentno postupanje nadležnih organa. Cilj ovih aktivnosti nije represija, već uspostavljanje reda i zakonitosti u korišćenju javne imovine.

Podsjećaju da je Opština Ulcinj u prethodnoj godini, u saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore i drugim partnerima, realizovala značajnu investiciju u adaptaciju stadiona „Olympic“, te da kao osnivač i glavni finansijer FK Otrant Olympic kontinuirano ulaže u razvoj sportske infrastrukture, o čemu svjedoče i planirane nove investicije u sportske terene i atletske staze.

Istovremeno, iz lokalne uprave ističu da će svako državno ili opštinsko zemljište koje se vrati u zakonit režim korišćenja biti stavljeno u službu građana i lokalne zajednice. U skladu sa razvojnim planovima, dio tih površina biće namijenjen za formiranje gradskih parkova, zelenih zona i prostora za rekreaciju, kao i za izgradnju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

Opština Ulcinj će i u narednom periodu nastaviti da dosljedno sprovodi zakonske procedure, uz otvoren dijalog i saradnju sa građanima, sa ciljem da se javna imovina koristi isključivo u javnom interesu i na dobrobit svih građana Ulcinja i Crne Gore. Takođe, upućen je poziv policiji i tužilaštvu da, u okviru svojih nadležnosti, pruže podršku aktivnostima usmjerenim na oslobađanje svih javnih površina koje su nezakonito zauzete.