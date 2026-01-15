Policija u Ulcinju juče je sprovela pojačane preventivno-represivne aktivnosti na teritoriji svoje nadležnosti, u cilju kontrole učesnika u saobraćaju i unapređenja bezbjednosti saobraćaja, sa posebnim akcentom na kontrolu pravnih lica.

Tom prilikom sankcionisano je više pravnih lica – vozača putničkih i teretnih motornih vozila, izdato je 30 prekršajnih naloga, a podnijeto je pet prekršajnih prijava, zbog neposjedovanja propisane opreme i uređaja, kao i drugih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopštili su iz UP.

U okviru akcije kontrolisana su i sankcionisana tri operativno interesantna lica: R.M. (52), K.E. (28) i D.A. (48).

Kontrolom je utvrđeno da je OIL R.M. upravljao vozilom bez vozačke dozvole, te da vozilo kojim je upravljao nije registrovano, zbog čega je sankcionisan u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Od navedenog lica je, radi daljih provjera, privremeno oduzeto vozilo marke Audi, model A8.