Barska i ulcinjska policija u saradni sa Ministarstvom finansija – Inspekcije za igre na sreću i u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Baru i Ulcinju sinoć su sprovele zajedničku akciju u cilju kontrole i suzbijanja neovlašćenog organizovanja igara na sreću

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Tom prilikom su službenici odjeljenja bezbjednosti Bar i Ulcinj u saradnji sa nadležnom inspekcijom izvršili kontrolu sedam ugostiteljskih objekata na teritoriji pomenutih opština”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policija je prilikom kontrole ugostiteljskih objekata, a po nalogu postupajućih tužilaca, u cilju daljih provjera i potrebnih vještačenja privremeno oduzeli šest elektronskih terminala za priređivanje igara na sreću, za koje vlasnici objekata nijesu posjedovali potrebnu dokumentaciju nadležnih organa za obavljanje djelatnosti.

“Policijski službenici su od vlasnika objekata prikupili obavještenja koja će sa cjelokupnim spisima predmeta biti dostavljena državnim tužilaštvima u Baru i Ulcinju na ocjenu i postupanje”, zaključuje se u saopštenju UP.