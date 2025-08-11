Kompanija “Eagle Hills” arapskog milijardera Mohameda Alabara stavila je u funkciju dva kupališta na Velikoj plaži u Ulcinju, kojim gazduje od ove sezone, iako jedno od njih još nema dozvolu za rad.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kupalište “Tropikana” dobilo je dozvolu za rad od nadležnog opštinskog Sekretarijata, ali ne i kupalište “Imperial”, potvrđeno je “Vijestima” u Opštini Ulcinj.

Prema saznanjima “Vijesti”, u toku je procedura za dobijanje dozvole za kupalište “Imperial”.

Na kupalištima Alabarove kompanije, u što se uvjerio reporter “Vijesti”, postoji minimum uslova koje za uređenje imperativno propisuje “Morsko dobro”.

Oba kupališta, kako je “Vijestima potvrđeno u Komunalnom, imaju zaključene ugovore za odvoz smeća, što je i jedan od preduslova za dobijanje dozvole za rad.

Zakašnjeli tender “Morskog dobra” i žalbeni postupci nakon toga uslovili su i kašnjenje oko pribavljanja dozvola za rad, što se vjerovatno i odrazilo na ovogodišnje skromno predstavljanje Alabara u Ulcinju

U Ugovoru o zakupu kupališta stoji da je zakupac u obavezi da poštuje i održava komunalni red manjeg obima, a što se odnosi na čistoću, održavanje kupališta i akvatorija i postavljanje kanti za smeće, da postavi kule za spasioce sa propisanom opremom, informativne table o uslovima korišćenja kupališta i mjerama bezbjednosti, tuševe i angažuje potreban broj spasilaca...

Nepoštovanje tih odredbi predstavlja lakše povrede ugovorenih obaveza, zbog čega se zakupcu izriče opomena za otklanjanje nepravilnosti. Ukoliko zakupac ponovi lakšu povredu ugovorenih obaveza dva ili više puta, to će se pored ostalog, kako piše u ugovoru, smatrati težom povredom koja za posljedicu može imati opomenu pred raskid ugovora.

Iz Alabarove kompanije “Vijestima” su ranije kazali da ove godine na kupalištima ne treba očekivati “bum”, te da će rezultati ulaganja biti vidljivi tek narednog ljeta.

Na tenderu “Morskog dobra” u martu, kompanija “Eagle Hills” konkurisala je za 19 kupališta na Velikoj plaži. Najveće novčane iznose ponudila je za devet kupališta, ali je od sedam odustala sredinom juna jer su prethodni zakupci, koji su bili drugorangirani, prihvatili da plate bankarske garancije kompanije.

“Važno je razumjeti da upravljanje plažom ne podrazumijeva samo postavljanje ležaljki i suncobrana. Potrebno je proći i kroz dodatne faze pribavljanja potrebnih dozvola i odobrenja, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore. U tom smislu, uvjeravamo vas da ‘Eagle Hills’ preduzima sve što je u njenoj moći kako bi ispunila obaveze iz potpisanih ugovora o zakupu, kao i kako bi u potpunosti poštovala pravne propise Crne Gore. Vjerujemo da će najtačniji i najpravedniji odgovor na pitanje da li će i kada plaže biti uređene i za primjer drugim, biti dostupan uskoro, a biće posebno vidljiv tokom naredne ljetnje sezone”, najavljivali su prije nešto više od mjesec iz Alabarove kompanije.

Tada nijesu direktno odgovorili na pitanje da li je tačno da je kompanija bila primorana da preuzme te dvije plaže jer je jedan od drugorangiranih ponuđača odbio da plati garancije, dok drugi nije dostavio potrebnu dokumentaciju, ali su potvrdili da neki pregovori nijesu dali rezultate.

“Ne bi bilo korektno prema ostalim učesnicima ovog procesa da komentarišemo pitanja koja se ne odnose isključivo na našu kompaniju. Ipak, fer je reći da su određeni razgovori između strana pokušani, ali da na kraju nisu bili uspješni. Ono što možemo reći jeste da nam je čast što će naša kompanija upravljati ovim plažama u narednom periodu, i da ćemo dati sve od sebe da doprinesemo dodatnoj vrijednosti turističkoj ponudi Crne Gore - posebno gradu Ulcinju, koji već obiluje prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima. Naš cilj je da, kroz kvalitet našeg rada, učinimo ovaj grad još prepoznatljivijim”.

Alabar je sredinom maja priznao da je pogriješio što se prijavio na tender za zakup plaža u Ulcinju, ali je pojasnio i svoje razloge za takvu odluku.

“Želio sam da dobijem jedno kupalište na Velikoj plaži da bih pokazao javnosti kako taj prostor može da se uredi”, naveo je tada arapski investitor.

Pojasnio je i da je nakon oštrih reakcija javnosti odlučio da vrati sedam kupališta koja je prethodno u martu dobio na tenderu.

Ipak, umjesto jednog, Alabar je dobio dva kupališta jer drugorangirana ponuda za “Imperijal” nije bila kompletna, tako da nije ni razmatrana.

Kupališta “Olea”, “Havana”, “Safari”, “Saranda”, “Hills”, “Coral” i “Mikonos”, uprkos višemjesečnoj neizvjesnosti da li će “Eagle Hills” odustati od njih, sada su u punom kapacitetu.

Iz Udruženja zakupaca kupališta u Ulcinju, “Vijestima” je saopšteno da u funkciji nijesu još kupališta “Mojito” na Velikoj plaži, centralno kupalište u Valdanosu i dio Male plaže, na kojoj je šest ili sedam zakupaca.

Iako je ugovor o zakupu za “Mojito” zaključen, za to kupalište, po tužbi prethodnog zakupca, još traje sudski postupak. Na toj plaži postavljene su uglavnom baldahine, ali u moru nema sigurnosnih bova.

Tender za kupalište u Valdanosu poništen je jer je prethodni zakupac za ovu godinu ponudio šest miliona eura za zakup. U aneksu ugovora iz 2023. godine, zaključenim sa “Morskim dobrom”, za istu lokaciju, zakupac je platio 15.500 eura, bez uračunatog PDV-a.