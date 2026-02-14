Dvije inicijative traže ocjenu ustavnosti i privremenu obustavu primjene zakona

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ustavni sud Crne Gore do juče je primio dvije inicijative za ocjenu ustavnosti članova novog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je obavezna vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima.

Iz Ustavnog suda su “Vijestima” potvrdili da je jednu inicijativu podnijela domaća nevladina organizacija, a drugu fizičko lice.

U inicijativama se navodi da je osporeno zakonsko rješenje suprotno Ustavu i potvrđenim međunarodnim konvencijama, jer se, između ostalog, krši pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje, te nesrazmjerno ograničavaju ljudska prava.

“Ustavni sud Crne Gore do danas je primio dvije inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji propisuju kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučajevima postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju”, kazao je PR Ustavnog suda Danilo Ajković.

On je naveo da se inicijativama traži i određivanje privremene mjere, odnosno da Ustavni sud naredi obustavu pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporenih zakonskih odredbi, zbog nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica po prava djece.

“Predmeti su, radi ekonomičnosti postupka, spojeni radi jedinstvenog vođenja postupka i odlučivanja i dodijeljeni su sudiji izvjestiocu i ustavnosudskom savjetniku. U daljem toku postupka inicijative će biti upućene Skupštini i Vladi Crne Gore, kako bi se u ostavljenom roku izjasnili na navode iz inicijativa. Ustavni sud će o daljem toku postupka blagovremeno obavijestiti javnost”, kazao je Ajković.

Zakon je stupio na snagu 16. januara, a članom 41 propisano je da je roditelj, usvojilac ili staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta obezbijedi sprovođenje vakcinacije protiv 11 zaraznih bolesti – tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize, malih boginja, epidemijskih zaušaka, rubele, virusnog hepatitisa B, hemofilusa influence tipa B i pneumokoka, osim u slučajevima postojanja trajne medicinske kontraindikacije. Prethodni zakon predviđao je obaveznu vakcinaciju protiv deset zaraznih bolesti, bez pneumokoka, pišu Vijesti.

Član 42 propisuje da je uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučajevima trajne medicinske kontraindikacije. Potvrdu o sprovedenoj imunizaciji može izdati samo izabrani doktor za djecu nadležnog doma zdravlja.

Predlog zakona podnijeli su poslanici Albin Ćeman, Dragana Vučević, Dane Marković, Vaso Obradović, Amer Smailović i Nikola Camaj, a usvojen je po hitnom postupku krajem decembra. Za zakon su u načelu glasala 44 poslanika, dok je Nermin Abdić bio uzdržan.

Ministarstvo zdravlja je ranije saopštilo da tokom javne rasprave nije bilo primjedbi na spornu odredbu, niti su se građani odazvali okruglom stolu povodom nacrta zakona.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ocijenio je da država ima pravo da propiše mjere koje daju bolje rezultate u zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, uz mogućnost sudske kontrole. Podsjećaju i na praksu Evropskog suda za ljudska prava iz 2021. godine u predmetu protiv Češke, kojom je utvrđeno da obavezna vakcinacija djece protiv devet zaraznih bolesti zadire u pravo na privatnost, ali ne predstavlja kršenje člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, pišu Vijesti.

Sa druge strane, iz predstavništva UNICEF-a poručili su da ne podržavaju zakon koji uslovljava pristup djeteta obrazovanju vakcinacijom. Smatraju da uskraćivanje pristupa predškolskom obrazovanju zbog odluka roditelja dovodi do dvostrukog kažnjavanja djece, ističući da se njihov stav zasniva na naučnim dokazima i Konvenciji o pravima djeteta.