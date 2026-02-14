Za nova zapošljavanja potrebna saglasnost Ministarstva finansija zbog reprograma poreskog duga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, organa i službi Opštine Kolašin sistematizovano je 150 izvršilaca, navodi se u kadrovskom planu te lokalne samouprave za ovu godinu.

Prema podacima iz dokumenta, popunjeno je 105 radnih mjesta – 91 zaposleni su na neodređeno vrijeme, a 14 na određeno. Među zaposlenima na neodređeno su sekretari, menadžer Opštine, načelnik Komunalne policije, komandir Službe zaštite i spasavanja, sekretar Skupštine i zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa.

Mogućnost zapošljavanja na preostalim, nepopunjenim pozicijama postoji, ali je uslovljena saglasnošću Ministarstva finansija.

„Kako je Opština Kolašin u reprogramu poreskog duga, neophodno je prethodno pribaviti saglasnost nadležnog Ministarstva za popunjavanje novih radnih mjesta koja će se popunjavati tokom godine, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima… Podaci u kadrovskom planu su prezentirani shodno Odluci o budžetu Opštine Kolašin za 2026. godinu, a na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi Opštine Kolašin“, navodi se u planu, prenosi portal Vijesti.

Unutrašnja organizacija Opštine formirana je kroz deset organizacionih jedinica: Službu Skupštine, Službu predsjednika, četiri sekretarijata, Službu glavnog administratora, Komunalnu policiju, Službu zaštite i spasavanja i prošle godine formiranu Službu za evropske integracije.

Podaci iz kadrovskog plana ne obuhvataju zaposlene u opštinskim preduzećima „Komunalno“, „Vodovod i kanalizacija“, Agenciji za planiranje prostora i projektovanje, Parking servisu, kao ni u Centru za kulturu.

Prema tabelarnom prikazu, među nepopunjenim radnim mjestima najviše ih je u kategoriji ekspertskog kadra – nedostaje 20 savjetnika različitih nivoa i osam inspektora. U kategoriji izvršnog kadra, među koje spadaju referenti, komunalni policajci i vatrogasci, angažovano je 48 izvršilaca, dok je sistematizacijom predviđeno 63.

Opštini su, prema planu, potrebna i tri pripravnika sa srednjim obrazovanjem, dok potreba za pripravnicima sa visokim obrazovanjem nije iskazana, pišu Vijesti.

U kadrovskom planu za ovu godinu nema obrazloženja povećanja broja sistematizovanih radnih mjesta. Podsjećanja radi, planom iz 2024. godine bilo je sistematizovano 122 radna mjesta, ali tada nije naveden broj zaposlenih.

Prema budžetu za ovu godinu, Opština Kolašin će za bruto zarade zaposlenih izdvojiti oko 1,5 miliona eura.