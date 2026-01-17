Ski centar Kolašin 1600, smješten na obroncima Bjelasice, jedna je od najpopularnijih zimskih destinacija u Crnoj Gori.

Centar nudi uređene staze pogodne za početnike i rekreativne skijaše, uz modernu žičaru i prateću infrastrukturu. Iako su staze uglavnom dobro pripremljene, zbog manjka snijega u toplijim periodima znaju se znatno oštetiti pred kraj dana.



Dnevni ski pas košta oko 25 eura, dok je najam opreme 15 eura, a parking se naplaćuje 7 eura. Posjetioci ističu ljubazno osoblje i korektne cijene u restoranu, što dodatno doprinosi pozitivnom utisku ovog skijališta.



