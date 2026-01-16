Swissôtel Kolašin, smješten na impresivnih 1.600 metara nadmorske visine, predstavlja upravo onaj sadržaj koji je dugo nedostajao turističkoj ponudi sjevera.
Posjetili smo hotel koji je dao novi pečat zimskom turizmu Crne Gore i podigao ga na svjetski nivo. Swissôtel Kolašin, smješten na impresivnih 1.600 metara nadmorske visine, predstavlja upravo onaj sadržaj koji je dugo nedostajao turističkoj ponudi sjevera. Spoj savremenog luksuza, vrhunske usluge i netaknute prirode čini ovaj hotel atraktivnim ne samo za domaće, već i za inostrane goste.
Posebnu vrijednost daje njegova lokacija u neposrednoj blizini ski-centara, što Kolašin dodatno pozicionira kao ozbiljnu zimsku destinaciju na mapi Evrope. Osim zimskih sportova, hotel nudi i bogate wellness sadržaje, gastronomsku ponudu inspirisanu lokalnim i međunarodnim specijalitetima, kao i prostor za odmor tokom cijele godine.
Ako je ovo početak jedne nove turističke priče na sjeveru, onda s pravom možemo očekivati da nas u narednom periodu čekaju još kvalitetniji sadržaji, veća posjećenost i snažniji razvoj planinskog turizma, koji može postati jedan od ključnih aduta crnogorske ponude.
