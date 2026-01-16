Swissôtel Kolašin, smješten na impresivnih 1.600 metara nadmorske visine, predstavlja upravo onaj sadržaj koji je dugo nedostajao turističkoj ponudi sjevera.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Posjetili smo hotel koji je dao novi pečat zimskom turizmu Crne Gore i podigao ga na svjetski nivo. Swissôtel Kolašin, smješten na impresivnih 1.600 metara nadmorske visine, predstavlja upravo onaj sadržaj koji je dugo nedostajao turističkoj ponudi sjevera. Spoj savremenog luksuza, vrhunske usluge i netaknute prirode čini ovaj hotel atraktivnim ne samo za domaće, već i za inostrane goste.

Posebnu vrijednost daje njegova lokacija u neposrednoj blizini ski-centara, što Kolašin dodatno pozicionira kao ozbiljnu zimsku destinaciju na mapi Evrope. Osim zimskih sportova, hotel nudi i bogate wellness sadržaje, gastronomsku ponudu inspirisanu lokalnim i međunarodnim specijalitetima, kao i prostor za odmor tokom cijele godine.

Ako je ovo početak jedne nove turističke priče na sjeveru, onda s pravom možemo očekivati da nas u narednom periodu čekaju još kvalitetniji sadržaji, veća posjećenost i snažniji razvoj planinskog turizma, koji može postati jedan od ključnih aduta crnogorske ponude.



