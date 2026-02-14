Vrijednost projekta dva miliona eura; akcija otkupa vozila izazvala veliko interesovanje građana širom Crne Gore

Izvor: PG biro

Izgradnja pete sanitarne kade u okviru preduzeća Deponija odvija se planiranom dinamikom i očekuje se da radovi budu završeni do kraja marta, saopšteno je Portalu RTV Podgorica iz tog gradskog preduzeća. Vrijednost projekta iznosi oko dva miliona eura, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Glavnog grada.

Trenutno se puni četvrta sanitarna kada, dok je nakon pete predviđena mogućnost izgradnje još dvije, što ukazuje na ograničen preostali životni vijek postojećeg sistema odlaganja otpada.

Uporedo sa infrastrukturnim radovima, Deponija u saradnji sa Eko fondom realizuje i projekat otkupa vozila van upotrebe, za koji je opredijeljeno 100.000 eura. Sredstva su dovoljna za otkup 200 vozila, a upravo toliki broj prijava je i evidentiran.

Sa prikupljanjem vozila započeto je 2. februara, a iz Deponije navode da je akcija opravdala očekivanja, posebno zbog efekta uklanjanja neupotrebljivih automobila sa parkinga i javnih površina. Na taj način oslobađa se prostor, ali i smanjuje rizik od zagađenja, s obzirom na mogućnost curenja opasnih tečnosti iz dotrajalih vozila, prenosi CdM.

U krugu preduzeća funkcioniše i jedini pogon u Crnoj Gori za reciklažu vozila van upotrebe, gdje se ona tretiraju na kontrolisan i ekološki prihvatljiv način.

Najviše prijava, oko 52 odsto, stiglo je iz Podgorice, dok su ostali zahtjevi pristigli iz gotovo svih opština u zemlji, uključujući i sjever. Naknada po vozilu iznosi 500 eura.

Iz Deponije najavljuju da će u narednim mjesecima fokus biti na realizaciji započetih infrastrukturnih i ekoloških projekata, unapređenju sistema i kvalitetu usluga, uz nastavak redovnog poslovanja.