Na današnjoj sjednici Savjeta predstavljena je pravna i ekonomsko-finansijska analiza inicijative za restrukturiranje "Budvanske rivijere", koju je u oktobru prošle godine dostavila kompanija MK Group.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Dalji koraci za odlučivanje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, u vezi sa inicijativom za restrukturiranje Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD - Budva, zavisiće od dodatnih stručnih analiza i konsultacija sa nadležnim institucijama i lokalnom samoupravom, saopštilo je to savjetodavno tijelo Vlade.

"Nakon prezentacije Izvještaja konsultantske kuće Horwath & Horwath (Zagreb) koji sadrži detaljnu razradu dva poslovna modela, zaključeno je da će dalji koraci za odlučivanje Savjeta za privatizaciju zavisiti od dodatnih stručnih analiza i konsultacija sa nadležnim institucijama i lokalnom samoupravom", piše u saopštenju.

Ocijenjeno je da zadržavanje “statusa kvo” vodi postepenom gubitku konkurentnosti na tržištu, što "nedvosmisleno zahtijeva pronalaženje modela dugoročnog investicionog ulaganja kako bi se potencijal ovog turističkog kompleksa ostvario u punoj mjeri".

"Uvažavajući značaj turizma za Crnu Goru i neophodnost modernizacije ključnih turističkih kapaciteta, Vlada će, uzimajući u obzir stručne analize i interese lokalne zajednice, odlučiti o potencijalnom aranžmanu, koji će morati ispuniti sve ekonomske i ekološke standarde, uz poštovanje interesa akcionara, zaposlenih i svih stanovnika Budve i Crne Gore", saopštio je Savjet.