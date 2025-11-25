Đeljaj je istakao da su zatražili privremene mjere.

Opština Tuzi podnijela je tužbu Upravnom sudu Crne Gore, uz predlog za određivanje privremene mjere, radi poništenja rješenja Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine od 18. novembra, kojim je izdata građevinska dozvola za izgradnju pete sanitarne kade na urbanističkoj parceli UP 8-10, piše Dan.

,,Ovo rješenje je donijeto uz teške povrede postupka i pogrešnu primjenu materijalnog prava. Ministarstvo je vodilo postupak polazeći od netačne pretpostavke da se predmetna lokacija nalazi na teritoriji Podgorice, i ako se nesporno nalazi u Opštini Tuzi. U upravnom postupku nisu učešćem obuhvaćene naše nadležne službe, niti je zatražena ijedna zakonom propisana saglasnost lokalne samouprave. Takvo postupanje predstavlja grubo kršenje nadležnosti, zadiranje u samostalnost lokalne uprave i ignorisanje jasno utvrđene teritorijalne pripadnosti, koja je lako provjerljiva kroz zvaničnu dokumentaciju i evidencije", rekao je Lindon Đeljaj, predsjednik Opštine Tuzi.

Đeljaj je istakao da su zatražili privremene mjere.

,,Stoga smo zatražili određivanje privremene mjere kojom bi se spriječilo izvršenje ovog rješenja do okončanja postupka, kako ne bi nastala teška i nepopravljiva šteta, posebno kroz eventualni početak radova na osnovu nezakonito izdate dozvole", istakao je Đeljaj.

Lindon Đeljaj navodi da će Opština Tuzi nastaviti da štiti interese građana, svoj teritorijalni integritet i ustavom garantovane nadležnosti.

,,Nećemo dozvoliti da se odluke od značaja za našu opštinu donose bez našeg znanja i saglasnosti", poručio je Đeljaj, javlja Dan.